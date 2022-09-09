Северная красавица: тигрица Бурея продемонстрировала идеальные полоски

Судя по снимкам, чувствует она себя отлично. Фото: стоп-кадр видео

Самая северная тигрица Хабаровского края - Бурея засветилась в объективах фотоловушек. Полосатая хищница показалась перед камерами в Буреинском заповеднике.

Идеально ровные полоски, сильное мускулистое туловище, острый, как бритва, взгляд. Все это про Бурею. Тигрица, которая обосновалась на самом севере ареала обитания этого рода хищников, продолжает осваивать огромную территорию.

- Судя по снимкам, чувствует себя отлично, на внешний вид особь здоровая, - говорят в заповеднике.

Напомним, Бурея в тех краях обосновалась сравнительно недавно. Когда ее впервые зафиксировали ловушки, сотрудники заповедника полагали, что она просто захаживает туда во время охоты. Но оказалось, что кошке пришелся по душе заповедник: просторно, сытно и безопасно. В феврале у хищницы появилось имя. Выбирали его пользователи Сети. Решили остановиться на варианте, предложенном в честь реки, протекающей в заповеднике.

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