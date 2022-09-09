«Сказал, что повезет в полицию»: школьница из Хабаровска рассказала об унижении в автобусе из-за проблем с оплатой за проезд

По словам школьницы, водитель накричал и едва не выгнал юную пассажирку на улицу Фото: Администрация Хабаровска

Соцсети Хабаровска несколько дней обсуждают видео, на котором девочка рассказывает о вопиющем случае в автобусе. По словам школьницы, водитель накричал и едва не выгнал юную пассажирку на улицу из-за проблем с оплатой за проезд. Но все ли в этой истории так однозначно?

«ВСТУПИЛАСЬ ТЕТЕНЬКА»

- Я ехала из гимназии в музыкальную школу, села в автобус №8. Уже была моя остановка, я подошла оплачивать, но не оплатилось - карта была в стоп-листе. Водитель сказал, что повезет меня в полицию, так как у меня нет билета. Я побежала к подружкам попросить, чтобы они мне помогли. За меня вступилась тетенька: она за меня заплатила, я выбежала из автобуса, и женщина начала отчитывать водителя, - рассказывает девочка на видео.

В комментариях на водителя тут же посыпался негатив. Подавляющее большинство убеждено: шофер не просто перегнул палку, а нарушил закон. Напомним, что в прошлом году высаживать детей, у которых возникает проблема оплаты проезда, из общественного транспорта запретили на законодательном уровне.

А БЫЛА ЛИ ДЕВОЧКА?

Перевозчик, который владеет маршрутом №8, только узнав о случившемся, организовал служебную проверку. Предварительные результаты удивили: ни девочки, ни оплаты за ее билет, который покупала тетенька.

- Мы несколько раз просмотрели камеры видеонаблюдения с автобусов, и девочку с видео не нашли. По описанию не подходит и водитель. Возможно, ребенок мог перепутать маршрут. В любом случае мы провели внеочередные инструктажи со всем коллективом, проверка продолжается, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Даниил, представитель перевозчика.

Родители ребенка пока также никак не проявились. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.