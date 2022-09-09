Соглашения по всем направлениям: чем закончился ВЭФ-2022 для Хабаровского края

Новые инвестпроекты позволят в разы повысить значимость Хабаровского края для страны Фото: Правительство Хабаровского края

VII Восточный экономический форум официально подошел к концу, представители делегаций многочисленных регионов и стран покидают Владивосток. Заявления о том, что Хабаровский край в течение нескольких месяцев готовился, чтобы достойно представить регион на ВЭФ-2022, оказались не просто словами.

Работа внутри страны

Край во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым успел отметиться результативными действиями по всем ключевым направлениям. За несколько дней форума регион заключил соглашений на 180 миллиардов рублей.

- На ВЭФ-2022 у нас подписано шесть знаковых соглашений. Это документы о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ», ПАО «Сбербанк», банком «ВТБ» и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Завизировано долгосрочное взаимодействие с «Газпромбанком» и портом Эльга, а также заключено соглашение между правительством края, Министерством транспорта РФ, ОАО «РЖД» и компанией «ФинИнвест» о создании транспортно-логистического центра на площадке ТОР «Хабаровск», - подытожил Михаил Дегтярев.

Соглашения, заключенные регионом с инвесторами, можно сказать, сделают Хабаровский край движком в механизме экономического развития всей страны. Так, запуск проекта строительства Тихоокеанской железной дороги, помимо развития транспортной инфраструктуры, позволит существенно увеличить показатели экспорта угля из крупнейшего в России Эльгинского месторождения, что также обеспечит работой еще тысячи специалистов.

Вместе с тем край продолжает работать над продвижением своего туристического бренда и использует все возможности, чтобы сделать свой край комфортным и привлекательным для гостей региона из любого уголка Земли. Намерение перезагрузить индустрию путешествий и гостеприимства Михаил Дегтярев продемонстрировал соглашением с корпорацией «Туризм.РФ».

- Сегодня все усилия регионального правительства направлены на восстановление и развитие туротрасли и инфраструктуры, организацию качественного и доступного отдыха для жителей, гостей Хабаровского края и популяризацию его туристического потенциала. Край открыт к сотрудничеству с институтами развития, финансовыми организациями, потенциальными инвесторами, и в этом мы также рассчитываем на поддержку корпорации «Туризм. РФ», - заявил губернатор.

Международные отношения

Наряду с локальными реформами правительство не забывает и о повышении роли Хабаровского края в международном масштабе, для чего необходимо выстраивать торговые, экономические и культурные отношения с другими странами.

В период ВЭФ-2022 Михаил Дегтярев успел провести рабочие встречи с несколькими представителями зарубежья. Посол КНДР Син Чон Чхоль положительно отреагировал на заинтересованность Хабаровского края в сотрудничестве по вопросу образования. В частности, краевые власти намереваются наладить сотрудничество между образовательными учреждениями, где школьники занимаются изучением корейского языка. На пути к плодотворной совместной работе, по мнению главы региона, не могут встать даже санкции, вводимые против России.

- У нашего региона и КНДР есть успешный опыт взаимодействия по широкому кругу вопросов, включая торговлю, образование, культуру, молодежные и спортивные обмены, туризм, привлечение трудовых ресурсов, сельское хозяйство.

Следующей страной, с которой Хабаровский край связывают светлые перспективы, стала Индия, чей посол Паван Капур также встретился с Михаилом Дегтяревым в рамках ВЭФ-2022. Уровень взаимной торговли между сторонами уже сейчас демонстрирует впечатляющие показатели, но всегда можно делать еще больше. В частности, губернатор предложил усилить развитие в области фармацевтики.

- Совместно с инвесткомпанией «Фармсити» готовится к запуску проект по производству антисептиков на площадке ТОР «Хабаровск». Предлагаю рассмотреть возможность расширения видов фармацевтического производства, в том числе с использованием уникальных дальневосточных эндемиков-дикоросов: женьшеня, элеутерококка, аралии, лимонника.

Президентское внимание

ВЭФ-2022 также подарил жителям Хабаровского края немало приятных новостей, которые не требовали активных действий непосредственно от краевого правительства. Инициатива исходила свыше, от самого первого лица государства. Так, в ходе форума жители узнали от президента России, что срок популярной программы «Дальневосточная ипотека» будет продлен еще на шесть лет. Таким образом, у всех желающих будет время собраться с мыслями и взять жилье по сниженной ставке.

Кроме того, федеральный центр озаботился повышением качества жизни населенных пунктов, далеких от столиц географически и по количеству населения. По поручению Владимира Путина, населенные пункты Хабаровского края с населением до 250 тысяч человек, ежегодно будут получать по пять миллиардов.

Удовлетворенный достигнутыми по итогам ВЭФ-2022 результатами, Хабаровский край приступает к реализации новых инициатив и подготовке к Всероссийскому туристическому форуму, который стартует в регионе уже совсем скоро.