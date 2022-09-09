Полноценное развитие Дальнего Востока - дело не одного дня: президент России оценил результаты развития ДФО

Целый комплекс мер направлен на создание комфортных условий для переезда и проживания на Дальнем Востоке Фото: Правительство Хабаровского края

Значение Дальнего Востока для России трудно переоценить в связи с геополитической ситуацией. Следовательно, федеральный центр должен быть в курсе положения дел в субъекте и понимать, какие направления нуждаются в серьезной поддержке.

Так, на суд главы государства, президента Владимира Путина, была представлена презентация, демонстрирующая результаты развития Дальнего Востока. Обстановку дел на данный момент доложили заместитель председателя Правительства - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Основная масса населения Дальнего Востока не отличается от других субъектов - люди обеспокоены поиском недорогого жилья и благоустройством всего, что это жилье окружает.

Здесь как нельзя кстати с успехом функционирует программа «Дальневосточная ипотека», запущенная три года назад. Уже почти 50 тысяч семей смогли приобрести жилье по социальной программе, а с 2022 года условия данного вида ипотеки стали мягче для врачей и педагогов.

Спрос на жилье, в свою очередь, активизировал темпы строительства в регионе. В этом помогает запуск программы «Дальневосточный квартал», привлекательной для застройщиков бесплатными участками земли и другими преференциями. Но часть квартир этой программы, согласно условиям, уйдет с рынка по социальной цене, доступной жителям.

В общей сложности модернизация социальной инфраструктуры ДФО уже обошлась в 122 миллиарда долларов, однако эти средства не были пущены на ветер. На территории всего Дальнего Востока с 2021 года действует программа «1000 дворов», благодаря чему благоустроенный вид приобретают дворы всех субъектов Дальнего Востока.

Полноценное развитие Дальнего Востока - дело не одного дня, поэтому президент заранее поручил разработку комплекса инициатив по улучшению социально-экономического положения ДФО.

- Эта работа велась по технологии координационного центра правительства - вместе с регионами, бизнесом и наукой. И самое главное - люди оценивали эти инициативы, что для них самое важное, - отметил Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В результате отбор прошли десять инициатив, к работе над которыми Дальний Восток вместе с правительством приступит в ближайшее время.

Глобально выделяется среди них привлечение на территорию Дальнего Востока новых жителей и туристов. В этом будут помогать остальные инициативы, в числе которых меры поддержки для специалистов профессионального образования, повышение качества высшего образования, ускоренное гражданство для соотечественников, которые приезжают на Дальний Восток, а также пилотный проект - повышенные выплаты до миллиона рублей на ипотеку при рождении третьего ребенка. Нововведение пока будет опробовано только в Приморском крае.