Смерть в обносках: мужчина хладнокровно забил костылем знакомого в Хабаровске

Мужчина умер от побоев костылем в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночь с 20 на 21 февраля мало чем отличалась от других в Хабаровске. На улице стоял крепкий мороз, характерный для этого времени. Недалеко от дома №48 на улице Совхозной тихо беседовали двое бездомных. В попытках согреться, они не спеша распивали дешевый алкоголь и кутались в старую, до дыр затертую одежду.

Когда спиртное заметно ударило в голову, беседа мужчин стала оживленнее. Тихие голоса постепенно сменились громкими упреками в сторону друг друга, а после разговор перешел на крик. В какой-то момент один из бездомных резко ощутил сильную неприязнь к собеседнику. Не желая продолжать разговор и ничего доказывать, 58-летний хабаровчанин схватился за костыль, который лежал на расстоянии вытянутой руки от него. Впав в ярость, он начал бить знакомого, попеременно нанося удары то кулаками, то тяжелой деревянной палкой.

Не замечая вокруг ничего, напавший нанес своему знакомому не меньше 14 ударов по голове и туловищу, где расположены жизненно важные органы. Рухнув на землю, пострадавший не мог пошевелиться от боли. Совсем скоро он перестал подавать признаки жизни.

- Спустя непродолжительное время мужчина погиб от полученных травм до того, как его смогли осмотреть медики, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Правоохранители начали расследование, допросили свидетелей и провели экспертизы. Это помогло предъявить мужчине обвинение.

- В ходе следствия напавший частично признал свою вину и раскаялся, - сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Хабаровска. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет в колонии строгого режима.

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