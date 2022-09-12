Тачка в хлам, позвоночник в труху: мужчина из Хабаровска может больше не встать на ноги после жуткого ДТП

Тачка в хлам, позвоночник в труху: мужчина из Хабаровска может больше не стать на ноги после жуткого ДТП Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло на улице Павла Морозова 11 сентября в Хабаровске. В долю секунды там разлетелись на части Toyota Prius Alpha Hybrid и Toyota Hilux Surf. Как оказалось, аварию спровоцировал Prius.

- Автомобиль не предоставил преимущества в движении и столкнулся с Hilux Surf, - пояснили в ГИБДД города.

Напомним, произошло все около 16:30 неподалеку от «Лексус-Центра». Свидетели аварии были в ужасе от случившегося. Движение буквально парализовало на некоторое время, потому что люди, увидев, как Hilux Surf от удара подлетел в воздух и перевернулся, бросились к машине. Было очевидно: тем, кто находится там, срочно нужна помощь. Как стало известно позже, у пассажирки авто легкие травмы, она будет залечивать их дома. А водителю потребовалась госпитализация. Мужчина серьезно пострадал. По имеющейся информации, у него сломан позвоночник, и пока неясно, чем это для него закончится. К слову, как и непонятно, что теперь будет с виновником ДТП. Если пострадавший останется инвалидом, тому придется ответить по всей строгости закона. А пока будет проведено административное расследование.

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