Грунтовые воды ни при чем: почему провалился асфальт на улице Дзержинского?

В ближайшую неделю на Дзержинского все восстановят. Фото: общественный транспорт Красноярск

Появление новых провалов в асфальте на хабаровских дорогах стало одной из самых обсуждаемых тем в городе. И это вполне понятно: с прошлого года то и дело возникают проблемы (и довольно серьезные) с главной транспортной артерией - улицей Павла Морозова, а теперь еще и на Дзержинского образовалась огромная яма. С вопросами о том, кто виноват и что теперь делать, «КП» - Хабаровск» обратилась в мэрию.

Если в ситуации с улицей Павла Морозова источниками проблем были грунтовые воды и коллектор, то на Дзержинского природный фактор ни при чем.

- Это не провал. Там произошло повреждение водовода, магистральной сети. Работы проводит АО ДГК, в ближайшую неделю все восстановят, - пояснила представитель администрации города Ирина Фастовец.

Напомним, 11 сентября огромная дыра в дорожном покрытии появилась на улице Дзержинского. Из-за этого был затруднен проезд от улицы Муравьева-Амурского к Уссурийскому бульвару. Выехавшие на место сотрудники спецслужб загородили опасный участок.

Сутками ранее очередная яма образовалась на Павла Морозова. Грунт под асфальтом размыло, из-за чего дорожное покрытие рухнуло под весом проезжающей легковушки. Из-за этого иномарка застряла на дороге.

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