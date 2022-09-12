Труп достали краном: мертвого медведя подняли со дна реки в центре Магадана

Разбираться предстоит охотоведам и правоохранительным органам Фото: Скриншот с видео

Магаданская область в последнее время славится тем, что в населенные пункты заглядывают медведи. Их часто видят на улицах, на дорогах, порой хищники забираются на участки местных жителей. Но того, что случилось 12 сентября, не ожидал, похоже, никто.

А произошло вот что: прямо в центре Магадана обнаружили медведя. Хищник был мертв, и нашли его на дне реки. Зверь оказался довольно крупным, вытаскивали тушу с помощью крана.

Видео подъема мертвого медведя облетело местные соцсети. Пользователи задались резонным вопросом: «Что с ним случилось и как он туда попал?». Пока ответа нет, но есть версии.

Первая гласит о том, что уже мертвого медведя выкинули в реку. Но возникает новый и вполне резонный вопрос: «Зачем сбрасывать тушу зверя в центре города?». В противовес появилась новая версия: медведь забрался в город и либо погиб, либо был застрелен.

Так или иначе, разбираться предстоит охотоведам и правоохранительным органам. Тем более что последние заинтересовались случившимся не меньше жителей Колымы.

- Информация зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части отдела МВД России по городу Магадану. Участковыми уполномоченными полиции проводится проверка, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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