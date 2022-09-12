Обезглавленный труп нашли на железнодорожных путях в Хабаровском крае

Фото обезглавленного тела появилось в социальных сетях Фото: Иван МАКЕЕВ

Небольшой поселок Дормидонтовка в Хабаровском крае буквально, как это принято говорить, стоит на ушах. Все обсуждают то, что на железнодорожных путях найдено тело человека без головы. Кем является погибший мужчина? Он попал под поезд, или его убили? Жителей тревожат эти вопросы.

Фото обезглавленного тела появилось в социальных сетях. Судя по снимку, погибший довольно молод, он хорошо одет. Но что могло случиться с человеком? Обычно, если люди попадают под поезд и лишаются частей тела, те все же находятся рядом. А в этот раз есть только туловище.

Местные жители уверены, что мужчину убили. Фото: dps_lazo27

- Следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщила «КП» - Хабаровск» старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Екатерина Петрушина.

Пока специалисты выясняют, что случилось с человеком, местные жители все больше склоняются к версии, что молодого человека убили, а затем решили замести следы, подкинув тело на рельcы.

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