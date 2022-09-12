Прогноз на неделю в Хабаровском крае в большей степени хороший Фото: Александра ШОПЕНКО

Сентябрьская погода в Хабаровском крае пока мало походит на осеннюю, но оно и к лучшему. После дождей и ветра в регионе установилось относительное спокойствие. Во всяком случае, прогноз на неделю в Хабаровском крае в большей степени хороший. Исключение - один пасмурный день.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Дожди в Хабаровском крае прольются 13 сентября. На большей части территории региона осадки будут кратковременные, на севере - сильные. Испортит день и ветер - порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Соответственно, упадут и температуры воздуха.

- Ночью температура в Хабаровском крае ожидается в пределах +9 +14 градусов, на севере - до +5 +10, в горах - около 0 градусов. Днем столбики термометров покажут +15 +20 градусов, местами - до +9 +14 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Зайцева, ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды «Дальневосточного УГМС».

После дождливого дня прогноз в Хабаровском крае благоприятный. Сильных осадков не ожидается, разве что на севере могут пройти незначительные дожди. Ветер умеренный - до 10 метров в секунду.

Ночью температуры воздуха будут в районе +6 +11 градусов, на севере - 0 +5 градусов. Днем около +18 +25 градусов, на морском побережье - до +10 +15 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ 12-16 СЕНТЯБРЯ

Прогноз в Хабаровске следующий: в ночь на 13 сентября пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +12 +14 градусов, днем воздух прогреется до +17 +19 градусов.

До конца недели погода в Хабаровске будет по-летнему теплой. Осадков не ожидается, ночные температуры будут в пределах +7 +10 градусов, дневные - до +20 +23 градусов.