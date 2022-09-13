Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Все чаще и чаще отовсюду слышатся призывы путешествовать по России. И действительно, людей, интересующихся внутренним туризмом, становится все больше. Не стала исключением и редакция «КП» - Хабаровск», которая собрала в себе выходцев из разных уголков страны.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

9 сентября команда «Комсомольской правды» - Хабаровск» собрала автопробег #ОсеннийДрайв, чтобы прокатиться по Хабаровскому краю, узнать его историю, познакомиться с новыми людьми, ну и, разумеется, хорошо провести время. Надо хоть иногда переводить дух от городской суеты, бешеного рабочего ритма и бытовых проблем. К тому же погода этому благоволила.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Определившись с точками маршрута, мы начали масштабную подготовку грядущего путешествия. Как отправляться в автопробег без автомобилей? Правильно! Посчитав всех участников, пришли к мнению, что нужно аж три машины. Размышляли об этом долго, перебирали варианты. На помощь в нашей задумке пришла компания «Фоксрент», которая любезно предоставила вместительный минивэн на сутки. С комфортом в него поместилось шесть человек. Также жители и гости Хабаровского края без труда могут приобрести японские автомобили с аукциона. Поможет в этом непростом деле компания Auto Tokyo, которая уже более 10 лет радует своих клиентов.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Своим приключением мы смогли привлечь известную в городе автошколу «Лидер ДВ». Дружный коллектив компании попросил присоединиться к нам и даже решил подсобить, выделив два учебных автомобиля. По дороге к месту сбора удалось пообщаться и узнать о водительских премудростях и особенностях современного обучения. Так, удалось узнать, что после прохождения курса длиной в два с половиной месяца учащемуся предстоит сдавать внутренний экзамен перед тем, как отправиться демонстрировать свои знания и приобретенные навыки инспектору ГИБДД.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

НУ, ПОЕХАЛИ

Наше мини-приключение началось от здания редакции «Комсомольская правда» - Хабаровск». Перед долгой дорогой всей дружной компанией мы решили подкрепиться в одном из автокафе Coffee Machine.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Несмотря на то, что нас было много, заказ выдали за считанные минуты после приезда. А все потому, что мы сделали заказ через мобильное приложение. Это значительно сократило время. Кофе, к слову, был как никогда кстати. Нежный и тягучий капучино дал хороший заряд энергии.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Сотрудники автокафе с интересом начали расспрашивать нас, когда узнали о мероприятии. Наверняка они хотели поехать с нами, но работа ведь превыше всего. Поэтому мы предложили им сфотографироваться на память. Ну что ж, в путь!

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Филигранно объехав утренние пробки, мы выехали на комсомольскую трассу и помчались к нашей первой остановке.

Проехав около 30 километров, мы достигли первого пункта назначения - села Князе-Волконское. Как удалось выяснить у местных жителей, его история началась в далеком 1903 году благодаря крестьянам-переселенцам. Вроде бы такие интересные факты должен узнавать журналист, но не сегодня. Он уединился подальше от всех, чтобы досмотреть серию своего сериала в онлайн-кинотеатре Kion, удобно расположившись на лавочке в сквере. Кстати, там же находится и памятник односельчанам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Он является достопримечательностью села и местом притяжения населения.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Вдоволь нагулявшись, команда автопробега #ОсеннийДрайв отправилась покорять новые места. Следующая остановка - родина северокорейского лидера Ким Чен Ира. Но какая дорога может обходиться без музыки? Один из членов дружной бригады путешественников подключил телефон к мультимедийной системе автомобиля и включил свой специально заготовленный на этот случай плейлист в МТС Music. Благо вкусы у всех попутчиков совпали, и никто не был против насладиться композициями российских и зарубежных исполнителей.

На въезде в село расположился гигантский мемориальный комплекс в память о бойцах 88-й интернациональной стрелковой бригады. В ее составе во время Великой Отечественной войны служили китайцы, корейцы, а также представители малых народностей Дальнего Востока - нанайцы и эвенки.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Прогулявшись по округе, мы и не заметили, как солнце вышло в зенит и стало откровенно жарко. Уставшие после прогулки, мы достали припасенную воду. Бывалые путешественники всегда советуют брать в поездки именно минеральную воду. Она лучше всего помогает восстановить водно-солевой баланс. Наш выбор пал на «Славду». Она добывается из скважины глубиной более 100 метров в экологически чистом районе и содержит природные кальций и магний. После того как мы утолили жажду, настало время для гвоздя программы этой поездки - национального села Сикачи-Алян.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

БАЧИГОАПУ АНДАНА!

Автоколонна вернулась на трассу и чуть не проехала мимо неприметного поворота. На правом берегу широкого Амура расположилось село, возраст которого очень трудно определить. «Бачигоапу андана» - услышали мы по приезде. По-нанайски это означает «Здравствуйте, дорогие гости».

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Большое здание этнографического центра, который теперь является филиалом Гродековского музея, будто специально подготовили перед нашим приездом. На входе расположились прилавки с рукодельными сувенирами и улыбчивые коренные жители, которые подробно рассказывают значение знаков и символов, сделанных мастерами из дерева.

Встречала нашу делегацию заведующая этнографическим музеем Светлана Николаевна Оненко. Одета она была в традиционный промысловый наряд нанайцев. Запашной халат синего цвета украшен интересными орнаментами, которые вряд ли кто-то из нас видел раньше. На нижней части одеяния, как выяснилось позднее, было изображение родового дерева.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Обменявшись любезностями, нашу компанию пригласили посмотреть номера, подготовленные двумя традиционными детскими ансамблями, которые называются «Биалтан» - лунный свет и «Айсима» - золотой. Мальчишки и девчонки искусно играли на народных инструментах, а от традиционных нарядов сложно было оторвать взгляд - настолько они ярко и необычно выглядели. Ребята постарше продемонстрировали отсылки к предкам, танцуя с бубнами в одеяниях шаманов. Не передать словами, насколько завораживают эти звуки.

Неравнодушные участники автопробега после выступления принялись отправлять фото и видео выступлений своим друзьям и родственникам. Благо на столь отдаленной территории прекрасно ловит МТС.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Ребятам вручили памятные подарки. Наталья Ольшанская рассказала детям о полезных свойствах лечебного и профилактического питания «Ламифарэн». Это гель, который делают из водоросли ламинария ангустата, которую добывают в акватории Охотского моря. Уникальная технология производства позволяет сохранить до 90% полезных свойств. Макро- и микроэлементы в составе способны очищать стенки ротовой полости, пищевода и кишечника. Для детей особенно ценно то, что продукт позволяет восполнить дефицит йода, который нужен для усидчивости. А это очень поможет в учебе.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

Какое гостеприимство без приглашения к столу? Правильно, обед всегда по расписанию! Хозяева решили удивить наши вкусовые рецепторы и подали традиционный нанайский борщ или соакта чолани - суп из полыни с хозяином реки - сомом. Эта рыба - нечастый гость в наших тарелках, а у нанайцев она бывает в рационе постоянно. Также нас угостили сладкими лепешками со свежими ягодами, которые на нанайском языке называются «Салима». И это показалось довольно необычным вкусовым сочетанием: домашние лепешки пропитаны ягодным соком и сахаром, аж приторные. Но кислые ягодки брусники оттеняли сладость на языке. Напоили всех традиционным напитком, название которого сложно выговорить. По вкусу такой «компот» напомнил вымоченные в воде сухофрукты и травы.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

На цокольном этаже музея расположились комнаты с экспонатами. Некоторые из них сохранились со времен неолита. Каково было удивление собравшихся, когда они узнали, что на территории Хабаровского края целых 13 видов глины. Самым древним найденным черепкам аж 13 тысяч лет! Получается, что коренные народы населяли берега Амура с тех времен, когда о государственности никто не слышал.

Жилища нанайцев называются хамараны. Они представляют собой большие амбары.

Основным занятием коренных народов была рыбалка. Рыбью кожу нанайцы не выбрасывали и нашли ей применение во многих сферах жизни. Из нее делали промысловые наряды.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Не счесть то количество экспонатов, которое дожило до наших дней в первозданном виде.

К сожалению, главную достопримечательность Сикачи-Аляна, петроглифы с выбитыми древними людьми рисунками на базальтовых камнях, увидеть не удалось. Уровень воды в реке поднялся, и их затопило все до единого. В любом случае это повод еще раз наведаться к гостеприимному народу в конце осени.

ДОРОГА ДОМОЙ

Никто из нас не торопился покидать прекрасное место, доступное любому горожанину. Но пора бы и честь знать. Мы загрузились в наши автомобили и колонной двинулись в сторону Хабаровска. Солнце начало скрываться за деревьями, а дорожная гладь устремляться в горизонт.

Ох уж это разнообразие культур: «Комсомолка» отправилась в автопробег по Хабаровскому краю Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Так и подошел к концу автопробег #ОсеннийДрайв от «Комсомолки». Все 11 человек остались под неизгладимым впечатлением, что удивительное, оказывается, совсем рядом. После такого полезного и интересного отдыха будет чем поделиться с коллегами и друзьями.