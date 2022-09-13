Михаил Дегтярев: Надо вытащить людей из трущоб!

Жильцы получат новые квартиры вместо ветхих стен Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Программа социально-экономического развития Хабаровского края предполагает повышение качества городской среды по всей территории региона. Трудно говорить о комфортной среде, пока в крае остаются районы с ветхим и аварийным жильем. Поэтому губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев основательно взялся за расселение аварийного жилого фонда.

Программа переселения проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Так, один за другим исчезают бараки по проспекту 60-летия Октября, чьи жильцы получают новые квартиры в районах Хабаровска. Накануне начался снос уже третьего аварийного многоквартирного дома - на этот раз с лица земли стирается дом на проспекте 60-летия Октября, 185. Старт работам дал лично глава региона.

Сегодняшний снос дома даст новое жилье 23 хабаровчанам. На качественное расселение в общей сложности было выделено более 25 миллионов рублей.

- Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает: «Важная задача - это создание комфортной среды для жизни граждан. Надо вытащить людей из трущоб!» На проспекте 60-летия Октября 66 аварийных домов, пять из них расселяются в рамках действующей в крае адресной программы. В настоящее время собственники четырех домов уже успешно переселены, - заявил Михаил Дегтярев.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр Хабаровска Сергей Кравчук Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

На сегодняшний день в жилищном аварийном фонде проживают около 16 тысяч жителей Хабаровского края, поэтому решение проблемы больше не требует промедлений. Авторитет и убедительность губернатора помогли донести до федеральных властей необходимость запуска программы массового расселения.

Дом простоял более 50 лет Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Реализация намеченной цели стала возможной благодаря участию региона в национальном проекте «Жилье и городская среда».

- Сейчас действует программа переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, куда включена 61 тысяча квадратных метров. Это примерно 3800 жителей, из которых расселена уже почти половина включенных в программу. Действие программы продлится до сентября 2025 года, но, по решению Михаила Дегтярева, было решено ускориться и переселить всех включенных в программу граждан до декабря 2023 года, - рассказала Анжелика Миронова, исполняющая обязанности министра ЖКХ Хабаровского края.

Анжелика Миронова, исполняющая обязанности министра ЖКХ Хабаровского края Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Сумма средств, выделенных на реализацию программы, составляет 4,5 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда рублей - средства «Фонда содействия реформированию ЖКХ», с которым край сотрудничает после подписанного в декабре 2020 года Михаилом Дегтяревым соглашения.

По окончании действия данной программы переселения начнется следующая - предполагающая переселение жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Под нее, в том числе, попадет 61 многоквартирный дом, расположенный на проспекте 60-летия Октября.