Михаил Дегтярев: Развитие региона невозможно без воли народа

Первые при губернаторе крупные выборы прошли без провокаций и форс-мажоров Фото: Правительство Хабаровского края

В минувшие выходные состоялся единый день голосования, когда в десятках регионов страны прошли выборы. Свое слово сказали и избиратели Хабаровского края, выбирая сразу нескольких глав районов, муниципальных депутатов, а также депутатов Законодательной думы по двум округам.

На свой избирательный участок заглянул и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который своим примером показал важность наличия гражданской позиции.

- Мы все заинтересованы, чтобы у власти стояли ответственные, способные держать слово и выполнять наказы избирателей люди. А без воли народа невозможна реализация крупных проектов и программ, развитие региона в целом - подчеркнул губернатор Михаил Дегтярев.

Это первые крупные выборы на территории Хабаровского края после назначения Михаила Дегтярева на руководящий пост в регионе. За этот период губернатор, очевидно, приобрел политический вес среди населения, о чем говорят результаты голосования, по итогам которых избиратели выказали доверие именно кандидатам, поддержанным губернатором.

Несмотря на разнообразие партий, принимавших участие в выборах, позиции флагманов - ЛДПР и «Единой России» - остались незыблемыми.

- Две партии показали почти абсолютное превосходство, не имея особой конкуренции. Показатели ЛДПР пусть и не выросли, но тем не менее не отстают от показателей «Единой России». В целом поддержка «Единой России» в Хабаровском крае ниже, чем по стране, но это обусловлено доверием к действующему правительству и губернатору, представляющему ЛДПР. Также стоит отметить, что выборы прошли в спокойной обстановке, без фальсификаций, - рассказал Евгений Чадаев, кандидат исторических наук, политолог.

Говоря о чистоте избирательного процесса, претензий к результатам не имеют ни участники, ни наблюдатели. Без попыток повлиять на исход незаконным способом, конечно, не обошлось, но действительно весомых нарушений зафиксировано не было.

- На одном из УИК за ширмой были обнаружены два бюллетеня, которые, по предварительной информации, пронес туда молодой мужчина. Оба бюллетеня были, согласно действующему законодательству, погашены как недействительные и учтены в протоколе. Проверка по данному факту продолжается, и он единственный из всех заявленных, который нашел хоть какое-то подтверждение, - рассказал Денис Кузьменко, председатель Избирательной комиссии Хабаровского края.

Окончательные результаты голосования станут известны 14 сентября, после чего депутаты и главы в течение двух недель займут свои должности.