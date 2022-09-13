Достучаться до президента: родители школьников из Хабаровского края просят отремонтировать крышу

Прохудившаяся крыша школы дала течь Фото: сайт МОУ ЦО «Открытие»

Инициативная группа родителей учеников центра образования «Открытие» в Комсомольске-на-Амуре в надежде помочь учреждению подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в ремонте крыши второго корпуса здания.

Еще с 1 апреля в школе начались проблемы с кровлей. На потолке образовалась течь, которая становится все больше и больше. Намокание штукатурки могло привести к серьезным проблемам с электрической проводкой. По этой причине все учебные классы на третьем этаже были обесточены. И если окончание прошлого учебного года проводилось дистанционно, то в новом году шестые и седьмые классы перевели на вторую смену.

Местный ремонт, который проводился в 2021 году, не смог решить проблему. Директор учебного заведения Людмила Саулова обращалась во все городские инстанции, чтобы кровлю корпуса заменили полностью.

- Ремонтные работы должны были проводиться летом и закончиться до 1 сентября, но этого сделать не удалось, - рассказала «КП» - Хабаровск» Людмила Саулова, директор МОУ ЦО «Открытие».

Как только подготовленное родителями письмо было направлено президенту, а копия обращения губернатору Хабаровского края и в Министерство просвещения РФ, тут же городское управление образования администрации Комсомольска-на-Амуре прислало представителей подрядной организации, которые в ближайшее время приступят к ремонту.

- Совместная целенаправленная работа с муниципалитетом велась еще с того момента, когда начались проблемы с кровлей.

Однако снова это будет локальный ремонт. И сколько он продержится - остается только гадать.

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