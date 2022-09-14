Михаил Дегтярев: За два года дети-сироты получили почти 500 квартир

Проблема получения жилья детьми-сиротами имеет федеральный масштаб Фото: Правительство Хабаровского края

Для решения системных проблем губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев привлекает все ресурсы и стороны, выражающие заинтересованность. Так, краевым властям удалось выстроить диалог с уполномоченным по правам человека, аппарат которой способен оказать помощь в решении наболевших вопросов с детьми-сиротами и обманутыми дольщиками.

Накануне с рабочим визитом в Хабаровск прибыла уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обсудившая в ходе встречи с главой региона вопросы защиты граждан, чьи права и интересы находятся в уязвимом положении.

В первую очередь, речь о детях-сиротах, ожидающих свое благоустроенное жилье.

- В нашем крае жилые помещения предоставляются сиротам за счет строительства или покупки готового жилья, а также благодаря получению социальной выплаты. Только в 2021 году региональным правительством передано 242 квартиры, а в текущем - уже 257. Серьезный прирост обеспечивается за счет внедрения механизма социальной выплаты, - заявил Михаил Дегтярев.

Однако количество детей-сирот, которые находятся в ожидании положенного по праву жилья, доходит до нескольких тысяч, что значительно превышает темпы предоставления квартир. Проблема выходит далеко за рамки Хабаровского края, поэтому Татьяна Москалькова видит решение в изменении действующего отраслевого законодательства и создании площадки, где вопросом смогут заняться представители федерального центра.

- Четыре тысячи с лишним сирот остаются на очереди, свыше тысячи - с исполнительными листами судебных приставов. Эти исполнительные листы мы в индивидуальном порядке, в ручном режиме отрабатываем с каждым. Да, ситуацию удается разрешить, но нужно, видимо, менять законодательство. И создать площадку для обсуждения, возможно, при администрации президента, чтобы выработать решения и сдвинуть эту тему с места, - отметила Татьяна Москалькова.

Не меньше, чем дети-сироты, жилищным вопросом обеспокоены обманутые дольщики, а также жители аварийных домов. Губернатор обнадежил омбудсмена, заверив, что лично контролирует вопросы расселения и обеспечения граждан комфортным и благоустроенным жильем. И в этом направлении действительно происходят положительные сдвиги. Так, буквально на днях стартовал снос очередного барака, более 20 жильцов которого также получат новые благоустроенные квартиры.