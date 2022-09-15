Оксана Крапивная: Мы нужны микрофлоре и она нам - это взаимовыгодное сотрудничество

Оксана Крапивная, заведующая гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ДВГМУ Фото: Сергей ПЯТКОВ

На что влияет работа желудочно-кишечного тракта в нашем организме, из каких частей состоит ЖКТ, как понять состояние своей микрофлоры, что лучше для пищеварения - об этом и не только говорили в прямом эфире радио «КП» с заведующей гастроэнтерологическим отделением, врачом-гастроэнтерологом высшей квалификационной категории, доктором медицинских наук, доцентом кафедры госпитальной терапии ДВГМУ Оксаной Крапивной.

- Гиппократ сказал, что все болезни начинаются в кишечнике. И его предположения находят все больше и больше подтверждений. А, например, Илья Мечников, наш ученый, сказал: «Почему люди стареют? Потому что стареет микрофлора». Вся микрофлора нашего организма занимает три процента массы нашего тела. Более тысячи видов бактерий у нас живут в кишечнике. Доминирующая микрофлора - это микрофлора кишечника. Она вырабатывает витамины, участвует в пищеварительных процессах, защищает от болезнетворных микробов, поддерживает слизистую кишечника в плотном непроницаемом состоянии. Если микрофлора кишечника нарушена, то слизистая ЖКТ становится дырявой, и через кишечник начинает попадать то, что попадать не должно. Это нас «отравляет», вызывает заболевания. Есть специфические признаки, которые указывают на проблемы с ЖКТ. Это боли в животе, тошнота, запоры, изжога, урчание. А есть общие, которые тоже могут быть связаны с пищеварительным трактом: головные боли, общая слабость, похудание или, наоборот, избыточный вес.

Эксперт говорит, что есть и тревожные знаки, когда срочно нужно пойти к врачу. Это кровь в кале, черный кал, или если человек похудел, испытывает боль в животе по ночам.

- Клиническая больница «РЖД-Медицина» работает давно, мы не вновь созданное учреждение. У нас кафедра, мы занимаемся научной работой, активно повышаем свой профессиональный уровень. Врач должен учиться каждый год, каждый день и все время. Мы обладаем новейшими технологиями. Начиная от простого: видеоэндоскопия, когда мы можем взять и посмотреть, и заканчивая очень тонкой диагностикой. Мы можем изучить микрофлору, провести специальный дыхательный тест и точно узнать, что у вас есть переизбыток вредной микрофлоры в кишечнике, назначить грамотное лечение. И потом еще и проконтролировать. Потом мы можем изучать кислотность желудочно-кишечного тракта, с помощью специальной аппаратуры подбирать терапию. Индивидуальную - не просто в общем, как всем - а лично для вас. Это важно. Кстати, микрофлора - как отпечаток пальца, у каждого своя. И по микрофлоре можно определить здоровье конкретного человека и его возраст.