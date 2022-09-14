Михаил Дегтярев: Особый правовой статус омбудсменов помогает решать социальные проблемы населения

Заседание собрало омбудсменов 15 субъектов России Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Практически каждый месяц Хабаровский край делает все новые шаги в борьбе за престиж региона, что позволяет приковывать внимание федеральных властей. Одним из видимых результатов стало регулярное проведение мероприятий федерального и окружного уровня именно в Хабаровском крае. Так, сегодня регион стал площадкой для проведения заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО.

Зал заседания собрал девять членов Координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО, омбудсменов 15 субъектов России, а также других представителей власти и общественных объединений. Среди первых лиц страны расширенное заседание посетили федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова и заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Представители ведомств и общественных организаций оценивали перспективность предложений докладчиков Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Глава принимающего субъекта - губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в самом начале отметил компетентность собравшихся участников и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Губернатор Хабаровского края дал старт заседанию от лица принимающего региона Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Как бы эффективно и слаженно не работала государственная система, всегда будут проблемы, требующие вовлеченности уполномоченных по правам человека. Именно омбудсмены, ввиду своего особого правового статуса, выполняют посредническую функцию между государством и обществом. Актуализируют вопросы, волнующие население, предлагают конструктивные решения с позиции гуманизма, - заявил Михаил Дегтярев.

Главными темами для обсуждения стали вопросы поддержки переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины, а также оказание помощи лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Что касается Хабаровского края, здесь уровень оказания поддержки переселенцам, пребывающим на сегодняшний день в ПВР, признан удовлетворительным, опираясь на слова Татьяны Москальковой, которая за время нахождения в Хабаровске успела пообщаться с новыми жителями краевой столицы.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Первое, что сподвигло людей приехать именно сюда - удивительные и доброжелательные жители. Кроме того, для них были развернуты специальные программы. Например, все дети из семей, проживающих в ПВР, уже пошли в школу, а родители получили работу. Остаются проблемы, связанные с регистрацией, получением субсидий и накоплениями, которые остались в украинской валюте, но работа по решению этих вопросов ведется, - рассказала Татьяна Москалькова.

У омбудсмена сложилось хорошее впечатление о том, каким образом в регионе устроились семьи, многие из которых уже приняли решение остаться здесь надолго. Для этого, помимо получения рабочего места и образования, необходимо озаботиться местом дальнейшего проживания.

Игорь Чесницкий, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Проживание в ПВР когда-то закончится, и зарплаты, которую многие уже начали получать, не хватает даже на аренду, не говоря о покупке жилья. ПВР - временная мера, поэтому в ближайшее время необходимо рассматривать предложения о дальнейшем будущем, ряд которых прозвучал уже сегодня. Это и предоставление жилья из специального жилищного фонда, и льготные ипотеки, - рассказал Игорь Чесницкий, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае.