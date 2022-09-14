Просто руки зачесались: неизвестные разгромили школьное футбольное поле в ЕАО

Злоумышленники вырвали искусственную разметку Фото: администрация Биробиджана

Не успела коммерческая компания достроить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории школы №7 в Биробиджане, как столкнулась с проблемами. «Ценители» футбола решили отсрочить сдачу объекта и приложили к этому свои руки.

Злоумышленники умудрились вырвать полосы разметки из искусственного газона. Причем достать их не так уж и просто. Что побудило испортить еще не готовый объект - останется неизвестным, ведь ни свидетелей, ни камер видеонаблюдения на месте строительства нет. Подрядчик на месте организовал дежурство охранников.

- В органы внутренних дел заявлений пока не поступало. Проводится проверка, и уточняются обстоятельства происшествия. К работе подключилась областная администрация, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Ткачева, руководитель пресс-службы УМВД России по ЕАО.

Современный физкультурный объект для школьников должны сдать в сентябре. Однако если такие нападения продолжатся, то сроки придется перенести. Помимо самого поля на нем появятся прорезиненные беговые дорожки.

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