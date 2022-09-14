В душе он был дальневосточником: каким запомнился главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин Фото: "КП" Архив

14 сентября - скорбный день для огромного коллектива огромного медиахолдинга «Комсомольская правда». В хабаровской редакции он проходил, как обычно: кто-то пошел на мероприятия, кто-то - отрабатывал громкие ЧП. День уже подходил к концу, и словно гром среди ясного неба пришла новость: умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

УМЕР ВЛАДИМИР СУНГОРКИН

- Владимир Николаевич - совершенно особенный человек. Он всегда умел слушать и понимать каждого работника огромной «Комсомольской правды». Благодаря этому каждый стремился прыгнуть выше своих возможностей, быть лучше, чем есть. Его смерть - это большая трагедия для всех людей, с которыми был знаком и работал наш главный редактор, - поделилась Татьяна Цвенгер, главный редактор «КП» - Хабаровск».

«Хабаровск может стать конкурентом». Так он сказал во время встречи с редакцией «КП» - Хабаровск» в 2021 году. Она хоть и не была последней, но оказалась знаковой. Тогда Владимир Николаевич разобрал нас по кирпичикам, из которых спустя время сложилась более сильная команда. Все поверили в слова главного редактора и ринулись в бой. С обстоятельствами, с собой. Так сильно он мог воздействовать на людей одним лишь словом.

- Владимир Сунгоркин был невероятным человеком. Он обладал невероятными мудростью и силой, у него хотелось учиться. Владимир Николаевич всегда ценил своих сотрудников, и если человек был профи, не ущемлял его ни в чем. Нам будет очень не хватать всея главного редактора «Комсомольской правды», - поделилась Александра Шопенко, собственный корреспондент «КП» - Хабаровск».

БИОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА СУНГОРКИНА

С Хабаровском Владимира Сунгоркина связывала давняя любовь. Он родился здесь 16 июня 1954 года. Некоторые люди гордились: «Мы жили в соседних подъездах с вашим главным редактором». В 1976-м молодой журналист стал собкором «КП» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Затем было расставание с «Комсомолкой».

Владимира Николаевича ничего не пугало в экспедициях Фото: "КП" Архив

- Владимир Николаевич был профессионалом своего дела и встал у истоков новейшей отечественной журналистики. Он тонко чувствовал, куда дует ветер, и принимал выверенные решения. Они же позволяли сотрудникам чувствовать уверенность в завтрашнем дне и с радостью приходить в редакцию, - рассказал Кирилл Кеменев, корреспондент «КП» - Хабаровск».

В середине 80-х Владимир Сунгоркин вернулся в родные стены. Прошел большой путь от корреспондента до главного редактора, коим стал в 1997 году. С тех пор он твердой рукой управлял, расширял и делал узнаваемым бренд «Комсомольская правда».

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

- Несмотря на то, что Владимир Николаевич жил в Москве, он в душе был дальневосточником. Живой мужчина со светлыми идеями и нашим крепким духом с долей авантюризма. Таким он всем запомнился, - рассказал бывший сотрудник «Комсомольской правды», попросивший не называть его имени.

Действительно, главный редактор «Комсомолки», имея множество возможностей путешествовать где только вздумается, каждый год приезжал на Дальний Восток. Он неоднократно сплавлялся по рекам Хабаровского края, обожал местную природу и жил в палатках.

В свою последнюю экспедицию Владимир Сунгоркин отправился в сентябре 2022 года Фото: Архив КП

ПРИЧИНА СМЕРТИ ВЛАДИМИРА СУНГОРКИНА

В свою последнюю экспедицию Владимир Сунгоркин отправился после Восточного экономического форума в сентябре 2022 года. Он вместе с командой собирал материал для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. В дороге ему стало плохо - инсульт. Ему было 68 лет, у него остались жена и пятеро детей.

Утрата Владимира Сунгоркина - боль для каждого действующего и бывшего сотрудника «Комсомольской правды». Даже для тех, кто не был с ним знаком лично. Коллектив «КП» - Хабаровск» глубоко соболезнует родным и близким Владимира Николаевича.