Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Последняя встреча Владимира Сунгоркина и Михаила Дегтярева. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».

Новость о смерти Владимира Николаевича Сунгоркина поразила до глубины души всех, с кем когда-либо был знаком главред «Комсомолки». Слова соболезнования прозвучали и от главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.

- Не стало главного редактора «Комсомольской правды», хабаровчанина, большого патриота Дальнего Востока Владимира Сунгоркина. Мы виделись с Владимиром Николаевичем в Москве буквально в августе, записали большое интервью. Он был талантливым журналистом и организатором. Приношу свои соболезнования родным, близким и коллективу «Комсомольской правды». Упокой, Господи, его душу! Даруй ему Царствие Небесное! - написал Михаил Дегтярев в телеграм-канале «Пулемет Дегтярева».

Прямо сейчас слова соболезнования звучат изо всех уголков России. И это неудивительно. Владимир Сунгоркин - человек, память о котором будет жить вечно. Его вклад в современную журналистику неоценим. Без Владимира Николаевича «Комсомольская правда» не была бы такой мощной и народной.

В свою последнюю экспедицию Владимир Сунгоркин отправился после Восточного экономического форума в сентябре 2022 года. Он вместе с командой собирал материал для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. В дороге ему стало плохо - инсульт.

Коллектив «Комсомольской правды» - Хабаровск» выражает соболезнования родным и близким Владимира Сунгоркина.

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