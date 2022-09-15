Стащили вещи из церкви и продали на остановке: подростки-рецидивисты обокрали религиозную общину в Хабаровске

Парням 16 и 19 лет, а за их плечами уже несколько уголовных дел. Тематическое фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Нигде не работают, нигде не учатся, целыми днями слоняются без дела», - такова краткая характеристика Артема и Максима (все имена изменены - прим. ред.) из Хабаровска. Парням 16 и 19 лет, а за их плечами уже несколько уголовных дел. Теперь добавилось еще одно о краже имущества церковного прихода.

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР

Подельники промышляли в Индустриальном районе Хабаровска и нацелились на религиозную общину «Свет миру». Артем и Максим приметили металлический контейнер, который стоял на территории прихода. Парни подумали, что в нем может быть что-то жутко ценное, поэтому решили его обворовать.

Ночью подростки пробрались на территорию общины и взломали замок на контейнере. Драгоценностей и гор денег Артем и Максим там, конечно, не нашли, поэтому довольствовались тем, что посчитали особо ценным. Подростки стащили погружной насос, две косилки, бензопилу и топор. Украденное стоило 50 тысяч рублей.

Поймали Артема и Максима почти через три месяца. За это время подельники продали украденное. «Втюхивали» инструменты подростки людям на остановках и возле торговых центров. Вырученные деньги потратили на всякую всячину.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело заведено по статье «Кража». И это не первый эпизод в жизни парней. 19-летний Артем уже был судим за аналогичное деяние. Его 16-летний подельник последние пару лет неоднократно привлекался за кражи и грабежи.

- В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции принимают меры к розыску похищенного имущества, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Парням грозит до пяти лет колонии.