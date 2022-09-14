ОПРОВЕРЖЕНИЕ

14 сентября 2022 года на сайте «КП» - Хабаровск» hab.kp.ru была опубликована новость под названием «Хабаровские школы частично переходят на электронные учебники».

Из текста статьи следует, что «в августе министр просвещения России Сергей Кравцов сделал заявление о том, что заменять бумажные учебники электронными правительство не собирается. При этом был утвержден список рекомендованных пособий, которые можно скачать в интернете. Учитывая, что запрета на электронные учебники не было, хабаровские школы решили частично заменить обычные книги». Текст составлен со ссылкой на документ: Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012?index=0&rangeSize=1).

Министерство образования и науки Хабаровского края сообщает, что указанные в статье сведения не соответствуют действительности.

В связи с этим редакция «КП» - Хабаровск» приносит извинения министерству в лице исполняющей обязанности министра образования и науки Хабаровского края Ю. В. Зотовой за публикацию недостоверных сведений и публикует это сообщение в целях опровержения сведений.

Официальный комментарий министерства образования и науки Хабаровского края:

«В Хабаровском крае обеспеченность учебниками для реализации программ общего образования составляет 100% за счет средств краевого бюджета. Использование электронных учебников допускается по предметам физическая культура, музыка, изобразительное искусство, технология, по которым домашние задания с использованием учебника не задаются».