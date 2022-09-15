Михаил Дегтярев: Выпускники края должны быть востребованы на рынке труда

Востребованность специалистов - одна из приоритетных задач правительства Фото: Правительство Хабаровского края

Значимость Дальнего Востока и, в частности, Хабаровского края для России стремительно растет, что сулит региону новые возможности развития, которое подразумевает, в том числе, создание новых рабочих мест. Следовательно, краю нужно наращивать резерв квалифицированных специалистов в различных сферах.

Выполнением этой задачи занимается губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который принял участие в открытии двух современных мастерских в Хабаровском автомеханическом колледже. Мастерские дадут возможность приобретать профессиональные навыки по компетенциям «Кузовной ремонт» и «Окраска автомобиля».

- Колледж входит в этот учебный год с новыми современными мастерскими. Мы делаем все, чтобы выпускники края были востребованы на рынке труда и чувствовали себя уверенно на рабочих местах. Именно востребованный экономикой специалист - наш приоритет. Желаю студентам и преподавателям плодотворной работы, терпения и только отличных результатов, - заявил в ходе торжественной церемонии Михаил Дегтярев.

Открытие новых площадок для повышения квалификации стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта «Образование». Модернизация материально-технической базы колледжа обошлась в 10 миллионов рублей, которые были предоставлены из федеральных средств. Более 800 квадратных метров отремонтированных помещений вместили в себя 262 единицы нового оборудования, а также девять рабочих мест.

Однако новое оборудование не будет находиться в единоличном владении автомеханического колледжа. Его эксплуатация доступна и для других образовательных организаций региона благодаря сетевому взаимодействию. Кроме того, в скором времени новые площадки откроют свои двери для школьников, что поможет им в выборе будущей профессии.

Хабаровский автомеханический колледж становится уже не первой площадкой, которая обзавелась новыми помещениями для развития специалистов. Совсем недавно, в августе, мастерские были открыты в Хабаровском колледже отраслевых технологий и сферы обслуживания, где обучающиеся смогут более близко знакомиться с промышленными и инженерными технологиями.

Сумма средств на модернизацию составила 16,9 миллиона рублей, 15 из которых колледж получил из федерального бюджета в рамках все того же национального проекта «Образование».