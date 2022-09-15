Новое красочное шоу Гии Эрадзе «5 континентов» представят в хабаровском цирке

Продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе и компания «Росгосцирк» с 17 сентября по 27 ноября 2022 года представят на арене хабаровского цирка новое незабываемое шоу «5 континентов». Зрители увидят различных животных, неописуемые выступления воздушных гимнастов и акробатов, а также насладятся балетом и целой шоу-программой, сообщает корреспондент «Комсомольской правды».

Этим летом шоу «5 континентов» отгремело во Владивостоке, а сейчас творческая группа Гии Эрадзе добралась до Хабаровска. В краевой столице она будет находиться больше двух месяцев, радуя местных жителей и гостей города каждую субботу и воскресенье. Как рассказал на пресс-конференции заслуженный артист России, художественный руководитель - главный режиссер шоу «5 континентов» Гия Эрадзе, его труппа насчитывает 120 человек, среди которых есть воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, клоуны, дрессировщики и другие артисты. Кроме того, в шоу «5 континентов» принимают участие животные - медведи, тигры, пантеры, лигры, леопарды, верблюды, канадские бизоны, лошади и питоны.

Хабаровские зрители впервые увидят завораживающий номер «Золотые рыбки», который показывает настоящий подводный мир, с рифами и различными морскими обитателями, в который внезапно врывается рыбацкий корабль. Две золотые рыбки попадают в сети рыбаков, но продолжают бороться за жизнь. Разворачивается настоящая драма на манеже хабаровского цирка. А как же драма без любви? На арене развернется полноценная цыганская свадьба с участием Алексея и Екатерины Плотниковых, на которую, конечно же, пригласили шесть дрессированных медведей, которые умеют танцевать, ходить на передних лапах, прыгать друг через друга, играть на музыкальных инструментах, ловить букет невесты и даже скакать верхом на коне.

Впрочем, это далеко не все - зрителям покажут уникальное шоу с участием сразу 12 хищников, которые в дикой природе никогда не живут вместе. Мощные тигры, огромные лигры, черные пантеры и леопарды - и все на одном манеже! Под руководством заслуженных артистов России Андрея и Натальи Широкаловых такие разные и опасные хищники покажут захватывающие дух трюки, которые не оставят никого равнодушными. Помимо этого, артист Рустам Газзаев в образе викинга представит публике свой уникальный номер с пятью канадскими бизонами, а его подопечные - хрупкие, но очень ловкие и смелые девушки-джигитки - продемонстрируют конный аттракцион «Русь», на огромной скорости выполняя невозможные трюки верхом на лошадях.

Конечно, ни один цирк не обойдется без акробатов, эквилибристов и воздушных гимнастов! Гости шоу Гии Эрадзе «5 континентов» смогут увидеть выступление прекрасной обладательницы титула «Принцесса Российского цирка» Татьяны Махортовой, которая в образе невесты будет балансировать на зеркальном шаре в окружении шести пар балета, одновременно вращая сразу 40 хула-хупов. Также зрители увидят захватывающую шахматную партию в исполнении пары сильнейших эквилибристов, а также станут свидетелями праздничного международного парада, в котором представители разных стран мира объединяются и радуются единству, дружбе и равенству. На протяжении всего трехчасового представления публику будут развлекать любимцы всех малышей, заслуженные артисты России, очаровательные клоуны Долли и Домино - Александр и Лада Сарнацкие.

Как рассказал сам Гия Эрадзе - главный режиссер шоу «5 континентов», такое название спектакля выбрано неслучайно. Фактически шоу - это красочное путешествие по пяти основным континентам нашей планеты, в рамках которого королю манежа удалось на одной арене объединить все части великих цивилизаций мира и показать разнообразие нашей планеты во всей ее красе.

Гастроли шоу Гии Эрадзе «5 континентов» в Хабаровском цирке пройдут с 17 сентября по 27 ноября 2022 года по субботам и воскресеньям. Первое представление пройдет уже в эту субботу, 17 сентября, в 17:00 по хабаровскому времени. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2500 рублей.