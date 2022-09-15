Ольга Ващенко: Жители могут решить, что депутат тратит миллион по своему усмотрению

Инициатива с выделением средств может негативно настроить население по отношению к депутатам Фото: Сергей ПЯТКОВ

Лето закончилось, все депутаты вернулись с каникул и вновь берутся за работу по продолжающим поступать обращениям. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №18, член комитета по социальным вопросам Ольга Ващенко рассказала на радио «Комсомольская правда» - Хабаровск», с чем обращаются жители, и как проходит работа на округе.

Активные жители Хабаровска всегда найдут, что можно улучшить с помощью властей, поэтому обращения не перестают поступать.

- В последние месяцы весны и за лето была масса обращений. Они либо поступали по электронной почте, либо озвучивались на личных приемах, которые я и другие депутаты Южного микрорайона ведем по адресу Суворова, 62. Очень много обращений касается благоустройства дворов. Но здесь я не могу решать что-то за людей, а могу только направить, подсказать, куда можно обратиться. Например, очень помогала реализация программы «1000 дворов», которая коснулась и моего округа. По Суворова, 69 расположен двор, где стоят несколько домов. Там сейчас развивается инфраструктура, приступили к строительству шикарной хоккейной коробки. Деньги только недавно были выделены, поэтому результаты процесса еще не так заметны, но работа ведется, - рассказала Ольга Ващенко.

Никто не может знать, чего хотят жители, кроме самих жителей. Поэтому, по мнению депутата, желание и инициативность могут помочь добиться целей.

- Со стороны жителей работа по благоустройству требует сплоченности большого количества людей, потому что нужно всех обойти, собрать подписи. Все это ложится на плечи инициативной группы, которая должна сохранять энтузиазм. Стоит сказать, что сегодня благоустройство дворовых территорий можно осуществить на условиях софинансирования. Администрация, несмотря на негативные представления жителей, готова помогать в этом. Специалисты могут рассказать, как работает эта программа софинансирования, и какие должны быть дальнейшие действия жителей. В некоторых обращениях говорится, что жители готовы провести собрание, но возникают вопросы по организации процесса. В этом случае можно обратиться в управляющую компанию с просьбой помочь организовать собрание жителей.

Не осталась в стороне тема с нашумевшим «депутатским миллионом» - инициативой, предложенной мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, согласно которой каждый депутат городской думы в 2023 году получит по миллиону рублей на помощь населению по своему усмотрению. Депутат 18 округа не торопится встречать эту идею с энтузиазмом.

- Я на самом деле против этого миллиона, потому что работа по обращениям в округе и так должна осуществляться в штатном режиме. Мы этих миллионов еще даже не видели, а эта инициатива уже наделала много шума среди населения. Распоряжаться этим миллионом все равно будет администрация, но у жителей может сложиться мнение, что все на совести депутата. Поэтому, если к эффективности этой инициативы возникнут вопросы, то виноват всегда будет депутат.

Не теряет своей актуальности вопрос бродячих животных, ведь некоторые из них, как показывает практика, могут представлять опасность для окружающих. Так, депутат рассказала о реформе, которая была введена этим летом на федеральном уровне.

- Ранее закон действовал таким образом, что животное после отлова возвращали на то же место, но был запрет на их выпуск на территории детских садов и школ. Теперь регионам разрешили самим принимать решение, куда они могут выпустить животных после отлова - в то же место или куда-то еще.

На сегодняшний день количество животных, подлежащих отлову, не уменьшается, а потому необходимо продолжать воспитательную работу с людьми.

- Дело в том, что у нас нет закона, позволяющего бороться с причиной появления бездомных животных, то есть с их хозяевами. Мы совместно с управлением ветеринарии и ЖКХ уже неоднократно проводили встречи в Законодательной думе, где обсуждали, как бы можно было на местном уровне принять закон об обязательной регистрации животных и ввести определенные меры в отношении тех, кто их выбрасывает. Но проблема в том, что государственная дума этот закон не приняла, а мы на местном уровне не можем, потому что прокуратура данный закон не пропустит.