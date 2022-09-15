В городе будет временно перекрыты дороги и изменятся маршруты общественного транспорта Фото: Администрация Хабаровска

17 сентября в Хабаровске пройдет масштабный фестиваль «Арсеньев LIVE» в честь 150-летия со дня рождения знаменитого исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. Гостей ждет масштабная шоу-программа, в том числе показ фильма на огромном проекторе, концерт, розыгрыши и множество других мероприятий. Увенчает праздник яркий фейерверк. Мероприятие пройдет на площади Ленина у здания краевого правительства. В связи с этим администрация города предупредила жителей о перекрытии дорог в Хабаровске 17 сентября. В центре ограничат движение личного и общественного транспорта.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ В ХАБАРОВСКЕ 17 СЕНТЯБРЯ: КАКИЕ УЛИЦЫ БУДУТ ЗАКРЫТЫ

Ограничение движения транспорта 17 сентября коснется двух основных «артерий» в центре Хабаровска. Проезд будет закрыт с 20:00 до 22:30 по Карла Маркса и Муравьева-Амурского от улицы Льва Толстого до Шеронова.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ИЗ-ЗА ПЕРЕКРЫТИЯ ДОРОГ

В связи с перекрытием дорог в Хабаровске 17 сентября изменится и схема движения общественного транспорта. Временно поменяются маршруты:

- троллейбуса №1: он будет курсировать по маршруту Аэропорт - Улица Московская;

- автобусов №№ 14, 19, 34, 56, 61К, 82: объезжать перекрытые дороги они будут с Карла Маркса по Льва Толстого, Амурскому бульвару, Дзержинского, Муравьева-Амурского;

- автобусов №№ 21 и 58: автобусы будут сворачивать с Карла Маркса на Льва Толстого, потом на Амурский бульвар, Шеронова и в обратном направлении до Карла Маркса;

- автобусов №№ 14, 19, 34, 82: из центра они будут ехать от Муравьева-Амурского по Волочаевской, Амурскому бульвару, Льва Толстого, Карла Маркса;

- автобуса №29К: с Амурского бульвара машины будут сворачивать на Льва Толстого, а после - на Карла Маркса.

ПРОДЛЕНИЕ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 17 СЕНТЯБРЯ

После фестиваля хабаровчане смогут разъехаться по домам на общественном транспорте, работу которого продлят 17 сентября до 23:30. Отбывать автобусы будут по мере наполнения пассажирами. В центре буде организовано несколько точек сбора:

- на Комсомольской площади хабаровчан будут ждать автобусы, которые проследуют по маршрутам №№ 14 и 82, а также по схеме движения троллейбуса №1;

- от остановки «Театр драмы» можно будет уехать по маршрутам №73 и №83;

- от «Госбанка» - по маршрутам №8 и №23;

- с «Уссурийского бульвара» будет ехать автобус №25;

- от «Запарина» транспорт проследует по схеме автобуса №33;

- с «Муравьева-Амурского» будут ходить машины по трамвайному маршруту №1;

- на «Краевом музтеатре» пассажиров будут ждать автобусы №№21, 34, 56, 58;

- от «Павленко» можно будет уехать по маршрутам №35 и 83П.

Задать вопросы по работе транспорта 17 сентября можно по телефону 45-00-56.

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