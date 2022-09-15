Татьяна Москалькова: Синергия федерального центра и Хабаровского края повышает гарантию обеспечения прав человека

Хабаровск принимает научно-практическую конференцию в пятый раз Фото: Правительство Хабаровского края

Вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина были рассмотрены в ходе Всероссийской научно-практической конференции, которая уже в пятый раз прошла в столице Хабаровского края. Представители научного сообщества и уполномоченные по правам человека из 25 регионов России собрались в одном месте для дискуссии и выработки решений по наиболее острым вопросам.

Среди участников конференции были уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития Виктор Калашников, а также уполномоченный по правам человека в принимающем регионе Игорь Чесницкий.

Участники добирались до истины, выступая с докладами Фото: Правительство Хабаровского края

Заместитель председателя правительства края Виктор Калашников, поприветствовавший участников от имени губернатора региона Михаила Дегтярева, отметил компетентность состава собравшихся на конференции и обозначил болевые точки, для исцеления которых придется приложить совместные усилия.

- Цель этой конференции - это укрепление законности в нашей стране. Права на качественную медицину, права детей-сирот, транспортная доступность - все это приоритетные задачи. Особое внимание уделим помощи беженцам и нашим гражданам в условиях беспрецедентных санкций, развернутых против России. Конференция позволит определить новые подходы в решении обозначенных проблем. Выражаю убеждение, что дискуссии будут конструктивными и получат практическую реализацию во благо людей, - заявил Виктор Калашников.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова принимает участие в научно-практической конференции на территории Хабаровска уже в третий раз. В ходе пленарного заседания она представила доклад о том, как институт Уполномоченного по правам человека в России работает над защитой прав граждан.

По словам Татьяны Москальковой, ценность и зрелость государства проявляется в работе механизмов восстановления нарушенного права и компенсации причиненного вреда. В России бороться за правду и справедливость призваны специальные уполномоченные, которые были избраны или назначены в каждом субъекте федерации. Омбудсмен подчеркнула, что правам граждан Хабаровского края оказывается достаточное внимание федерального центра.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Мы ежедневно находимся на связи с уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае, так как часто ездить сюда затруднительно, но у меня есть полномочия, которые могут помочь Игорю Ивановичу в решении проблем. Например, если человек жалуется на условия содержания в СИЗО, то здесь быстрее среагирует местный уполномоченный. Я же, в свою очередь, могу оперативно запросить материалы из тех или иных ведомств. Эта синергия повышает гарантию обеспечения прав человека на дальневосточной земле, - рассказала Татьяна Москалькова.

Конференция была организована при поддержке правительства Хабаровского края и Дальневосточного института управления РАНХиГС. Во время конференции были подняты вопросы расселения аварийного жилищного фонда, индексации пенсий, повышении гарантий людей, которые оказались в СИЗО и колониях. Как отметил также уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий, конференция дала много пищи для ума и позволила коллегам из других регионов донести свой опыт в решении проблем на местах.