Ввод жилья в Хабаровском крае опережает заявленные темпы

Начина с 2020 года, в крае ежегодно вводится более 300 тысяч квадратных метров жилья Фото: Правительство Хабаровского края

За последние два года - время, когда пост губернатора принадлежит Михаилу Дегтяреву - властям региона удалось сделать многое. Так, начато расселение и снос аварийного жилья, инициированы масштабные программы благоустройства городских и сельских территорий, поднят вопрос создания и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. Хорошим подспорьем для реализации этих инициатив Михаила Дегтярева стали федеральные средства, гарантом эффективности трат которых стал лично губернатор.

Федеральные средства предоставляются региону в рамках национальных проектов, направленных на повышение качества жизни субъектов по всей стране. За комфорт жизни и приток населения в край отвечает национальный проект «Жилье и городская среда», с помощью которого в регионе развивается жилищное строительство.

Так, год за годом край наращивает обороты по вводу жилья. В 2022 году Хабаровскому краю установлен показатель по вводу на отметке в 314 тысяч квадратных метров. Однако этот показатель регион превзошел еще в прошлом году, когда в эксплуатацию было введено 334 тысячи квадратных метров, поэтому в плане продуктивности край смотрит в будущее с оптимизмом.

За первые четыре месяца 2022 года введено в эксплуатацию 94,9 тысячи квадратных метров жилья, из которых 37 тысяч приходится на многоквартирные дома, а еще 57,9 отведено под индивидуальное жилищное строительство. К концу сентября показатели должны достигнуть прошлогодних.

Именно объекты индивидуального жилищного строительства набирают популярность в масштабах всей страны, составляя до 50 процентов ввода жилья. Это направление, признанное в регионе флагманским, поддерживается концепцией «Дом дальневосточника», которая предполагает самостоятельный выбор земельного участка для строительства дома в одном из шести поселков, где готова соответствующая инфраструктура. Кроме того, потребитель сможет сам выбрать проект жилого дома предпочтительной площади из шести типов, которые будут разработаны проектно-строительным институтом.

Не оставляет регион и тех, кому не повезло связаться с недобросовестными застройщиками. Так, с 2020 года правительство борется с проблемой обманутых дольщиков. В некоторых случаях Фонд по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности застройщиков выплачивает пострадавшим гражданам компенсации, как это было с потенциальными жильцами жилых домов застройщиков ООО «Лазурит» и ООО «Техмонтаж».

Где-то проблема решается сменой застройщика, что позволяет возобновить строительство. Так, за прошлый год из реестра проблемных объектов были исключены три объекта, которые были введены в эксплуатацию. Речь идет об автостоянке застройщика «М-Строй», доме по улице Портовая и доме по улице Тихоокеанской краевой столицы.

В 2022 году Фондом края зарегистрированы права на земельные участки и объекты незавершенного строительства ООО «Диалог». Также Фондом края опубликованы аукционы на выполнение работ по корректировке проектной документации, по итогам которых своих застройщиков получили дома по улице Салтыкова-Щедрина.