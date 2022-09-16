Дешевле, чем на поезде: «Аврора» продлила продажу билетов по Дальнему Востоку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хорошая новость для дальневосточников - авиакомпании «Аврора» и «Якутия» продлевают продажу авиабилетов на социально значимые направления до конца 2022 года. Любой желающий может заранее купить билеты по низким ценам. Рейсы выполняются на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. О направлениях и стоимости билетов в материале «КП» - Хабаровск».

Направления, на которые была продлена продажа билетов:

Владивосток - Благовещенск. В сентябре билеты по данному направлению в одну сторону обойдутся в 4 500 рублей. На октябрь, по официальным данным, установлена цена в 3 800 рублей. Самые доступные сейчас билеты на ноябрь и декабрь - 2 000 рублей в одну сторону. В неделю запланировано от трех до четырех рейсов.

Владивосток - Чита. Добраться от столицы Дальнего Востока в Читу в сентябре можно за 6 850 рублей. В октябре цена на билет в одну сторону достигает 5 600 рублей. Самый низкий тариф на ноябрь и декабрь - 3 000 рублей. В неделю предусмотрено по два-три вылета.

Хабаровск - Улан-Удэ. В сентябре до Улан-Удэ можно долететь за 5 000 рублей. А уже с октября и до конца года один билет обойдется всего в 3 000 рублей. В неделю предусмотрено от одного до четырех рейсов.

Хабаровск - Анадырь. Сентябрь - самый дорогой осенний месяц в 2022 году для полета в Анадырь. Билет в одну сторону на одного человека обойдется в 10 500 рублей. А уже с октября по декабрь можно наслаждаться полетами за 3 000 рублей. Летают самолеты лишь один раз в неделю.

Хабаровск - Мирный. В сентябре один билет можно купить за 3 000 рублей, а с октября по декабрь всего за 2 000. Самолет летает лишь один раз в неделю.

Хабаровск - Нерюнгри. Улететь в Якутию в сентябре будет стоить 3 400 рублей. С октября и до конца года цена снизится до 2 000 рублей. Осенью самолет будет летать по два раза в неделю.

Хабаровск - Благовещенск. Улететь в Амурскую область в сентябре можно за 2 500 рублей, а с октября по декабрь - за 2 000. Рейсы осуществляются от двух до шести раз в неделю.

Хабаровск - Чита. Более чем в два раза меньше будут стоить билеты до Читы с октября по декабрь. Если в сентябре один билет стоит 5 000 рублей, то с октября цена снизится до 2 000. Самолеты летают от 2 до 4 раз в неделю.

Южно-Сахалинск - Благовещенск. Похожая ситуация и с данным направлением. В сентябре билет в одну сторону будет стоить 4 000 рублей, а с октября и до конца года - 2 000. С острова самолеты будут летать три-четыре раза в неделю.

Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский. В сентябре один билет обойдется в 4 700 рублей, в октябре - 2 500, а с ноября - 2 000. Летать самолет будет два-три раза в неделю.

Якутск - Улан-Удэ. Самый дорогой месяц для полетов - сентябрь. В это время один билет будет стоить 8 000 рублей. В октябре цена снизится ровно в два раза, а в последние два месяца будет составлять 3 000. Рейс будут выполнять от трех до шести раз еженедельно.

Якутск - Благовещенск. В столицу Амурской области в сентябре можно будет долететь за 4 100 рублей. В октябре и ноябре цена снизится до 2 000, а в декабре поднимется до 7 570 рублей. Рейсы будут выполняться один-два раза в неделю, а в декабре запланирован лишь один самолет.

Якутск - Чита. В сентябре один билет будет стоить 5 000 рублей, в октябре и ноябре - 2 000. На декабрь рейсы пока не запланированы Частота полетов - один раз в неделю.

Якутск - Хабаровск. В сентябре билет будет стоить 4 500 рублей, а с октября - 3 500. Будет от двух до пяти вылетов в неделю.

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