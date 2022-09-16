Молодые хабаровчане продемонстрировали профессионализм и мастерство

Ирина Нырко - участник по компетенции «Промышленный дизайн». Фото: Екатерина ИВАНЧЕНКО

С 9 по 11 сентября прошли финальные соревнования юбилейного десятого Национального чемпионата «Молодые профессионалы». В течение трех дней участники со всей России демонстрировали свои профессиональные навыки по 66 компетенциям - от хлебопечения и до эксплуатации беспилотных авиационных систем.

В масштабном соревновании приняли участие около тысячи студентов из профессиональных образовательных учреждений от 16 до 25 лет, а также юниоров от 10 до 16 лет. Уровень владения компетенциями предстояло оценивать экспертам, команда которых насчитывала более 1200 человек.

Эксперт Татьяна Семенец пристально наблюдает за работой подопечного. Фото: Екатерина ИВАНЧЕНКО

Нацфинал «Молодые профессионалы» в этом году принимала столица Мордовии, площадка спортивного комплекса «Саранск Арена». Однако чемпионат примечателен тем, что в этом году, кроме очной формы соревнований, был и дистанционный формат. Около 700 молодых людей присоединились к юбилейному финалу дистанционно и боролись за звание лучшего на площадках своих колледжей, техникумов и вузов. Не исключением стал и Хабаровский край.

Одной из компетенций, где для демонстрации своих своего профессионального мастерства достаточно лишь компьютера под рукой, является «Промышленный дизайн». Можно сказать, что квалифицированный промышленный дизайнер должен думать за себя и за того парня, потому как в его задачи входит выпуск изделия, которое будет полезно и удобно в использовании, и, кроме того, сможет приковать глаз любого человека своим внешним видом.

- Особенность компетенции в том, что мы разрабатываем полный жизненный цикл изделия - начиная с анализа потенциального потребителя и заканчивая возможностями его производства, - рассказал сертифицированный эксперт Агентства развития навыков и профессий по компетенции «Промышленный дизайн» Андрей Никулин.

Процесс работы будущего промышленного дизайнера. Фото: Екатерина ИВАНЧЕНКО

Участница от Хабаровского края Ирина Нырко сначала просто интересовалась процессом: как товар после разработки приходит к потребителю. Это любопытство в итоге довело Ирину до национальной сборной по профессиональному мастерству. Участница уже успела почувствовать и вкус победы, и горечь поражения, поэтому научилась не поддаваться волнению.

- Я понимаю, что если я что-то действительно могу, то я это сделаю. А если нет, то я запомню этот опыт и в следующий раз стану лучше, - поделилась Ирина Нырко.

Площадкой для проведения соревнований по компетенции «Промышленный дизайн» стал Хабаровский технологический колледж, который сотрудничает с Агентством развития навыков и профессий уже с 2015 года. С годами взаимодействие крепчало, и в этом году площадка приняла целых восемь компетенций финала национального чемпионата. Такая вовлеченность показывает стремление дать полезный опыт наибольшему количеству ребят.

- Студент начинает работать на современном оборудовании не только во время освоения основной программы, но и на дополнительных занятиях, что повышает стрессоустойчивость и выносливость. К тому же чемпионат способствует привлечению новых студентов, так как в наш колледж поступает все больше студентов из других регионов, - отметила заместитель директора по производственной работе Хабаровского технологического колледжа Виктория Акулова.

Настройка сервисов для подключения обмена данными в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Фото: Екатерина ИВАНЧЕНКО

Важность компетенции «Дошкольное воспитание», возможно, выходит за рамки каких-либо соревнований, потому как в зоне ответственности квалифицированного специалиста - будущее поколение. Всестороннее развитие ребенка, включающее развитие речи, коммуникации и воображения, должно находиться в компетентных руках.

В этой компетенции финалист мог показать себя во всей красе с помощью демонстрационного экзамена. В течение получаса Кристина Рогова разыгрывала имитацию полноценного занятия, наглядно показывая, как она способна концентрировать внимание детей, заставлять их думать и рассуждать, но при этом делая все так, чтобы никто не заскучал. В работе с детьми участница действительно видит свое призвание. Здесь она находит то, чего не дает ни одна другая компетенция.

- У меня была возможность поработать с детьми дошкольного возраста, и во время работы я поняла, что очень круто получать те эмоции, которые ты ощущал в детстве. Ты видишь глаза детей, которые отдают тебе всю свою любовь и помогают окунуться в детство, которое когда-то у тебя было. Ведь такая возможность есть не у каждого взрослого, - рассказала Кристина Рогова.

Кристина Рогова и ее демонстрация в компетенции «Дошкольное воспитание». Фото: Екатерина ИВАНЧЕНКО

Для достижения успешного результата ей приходилось тренироваться почти каждый день, но, по словам Кристины, это того стоило, ведь благодаря тренеру часто можно увидеть ошибки, которые заметны только со стороны. К тому же тренеру, Татьяне Семенец, очень легко довериться - этот чемпионат стал для нее уже пятым в качестве наставника.

Мнение и мысли умудренного опытом специалиста, на самом деле, не стоит недооценивать, так как именно он может разглядеть потенциал там, где его совсем не ожидали увидеть.

- Многое зависит от педагогов, которые находятся рядом с детьми. Потому что увидеть в ребенке направленность определенного характера очень тяжело. Все дети разные и тяготеют к разным направлениям. Поэтому заметить и раскрыть талант ребенка именно в нужном направлении - это очень ценно, - подчеркнула эксперт Агентства развития навыков и профессий по компетенции «Сетевое и системное администрирование» Майя Радченко.

Финал юбилейного Национального чемпионата «Молодые профессионалы» завершился.

- Любое испытание - это проверка на выносливость, и это всегда тяжело. Но люди, которые прошли через жернова национального чемпионата по любой из компетенций, обретают такую уверенность и смелость, что спокойно берутся за любую задачу в профессиональной деятельности, - поделился мнением сертифицированный эксперт по компетенции «Фотография» Максим Шаргородский.