Михаил Дегтярев: Лесная отрасль будет развиваться благодаря преданным делу профессионалам

Торжественная церемония прошла в Доме официальных приемов Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Все профессии важны, все профессии нужны - такой позиции должен придерживаться регион, который стремится развиваться и добиваться успеха во всех отраслях. Достижения сотрудников той или иной отрасли регулярно отмечаются на уровне краевого правительства. На этот раз на торжественном приеме чествовали представителей лесного хозяйства и лесной промышленности.

На приеме в преддверии Дня работников леса со словами поздравления к собравшимся обратился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Лесная отрасль объединяет большое количество профессий и направлений - от заготовки семян до деревопереработки. Президент России Владимир Путин подчеркивает, что лес - это не просто природное богатство, но и одно из важнейших экономических преимуществ России. Кроме того, российский лес является экологическим щитом как для нашей страны, так и для всей планеты, - отметил губернатор.

О том, что по развитию лесной отрасли край движется в верном направлении, свидетельствует наличие в регионе 350 профильных действующих предприятий, из которых два находятся в списке системообразующих на федеральном уровне, а еще девять - на уровне региона. Четыре крупных центра на территории края заняты деревообработкой. Все это позволило пополнить краевой бюджет на 1,6 миллиарда рублей с начала 2022 года.

На сегодняшний день край занимает лидирующую позицию на Дальнем Востоке и стоит в пятерке лучших по всей стране по объему воспроизводства лесов. Ежегодно под эту деятельность отводится более 60 тысяч гектаров. Но, как заявил губернатор, краю есть куда расти.

- Необходимо сделать все, чтобы сохранить наше природное богатство для будущих поколений. Поэтому к 2030 году нам предстоит удвоить количество выращиваемых саженцев для восстановительных работ и выйти на показатель в 27 миллионов штук ежегодно. Для этого уже строятся новые теплицы, увеличивается семенной фонд.

Лучшие представители лесной отрасли получили грамоты из рук губернатора Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Глава региона напомнил о напряженной борьбе с пожарами, которая велась в этом году, но благодаря слаженным действиям ситуацию удалось взять под контроль, и сегодня все пожары потушены. Для дальнейшего обеспечения пожарной безопасности край приобрел еще 10 единиц спецтехники - четыре седельных тягача, четыре полуприцепа и два вездехода. Оборудование обошлось в 48 миллионов рублей, которые были предоставлены из федерального бюджета.

В завершение Михаил Дегтярев подчеркнул, что главный ресурс для развития - это люди.

- Реализация всех поставленных задач невозможна без самоотверженных и увлеченных людей. Сейчас здесь занято 15 тысяч настоящих профессионалов своего дела. Уверен, благодаря именно вам - тем, кто предан своему делу и болеет за него всей душой, - лесная отрасль будет развиваться, а все намеченное будет выполнено!