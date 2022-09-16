Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 3:57

Михаил Дегтярев: Лесная отрасль будет развиваться благодаря преданным делу профессионалам

Губернатор Хабаровского края поздравил представителей лесной отрасли с днем работников леса
Кирилл КУЗНЕЦОВ
Торжественная церемония прошла в Доме официальных приемов

Торжественная церемония прошла в Доме официальных приемов

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Все профессии важны, все профессии нужны - такой позиции должен придерживаться регион, который стремится развиваться и добиваться успеха во всех отраслях. Достижения сотрудников той или иной отрасли регулярно отмечаются на уровне краевого правительства. На этот раз на торжественном приеме чествовали представителей лесного хозяйства и лесной промышленности.

На приеме в преддверии Дня работников леса со словами поздравления к собравшимся обратился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Лесная отрасль объединяет большое количество профессий и направлений - от заготовки семян до деревопереработки. Президент России Владимир Путин подчеркивает, что лес - это не просто природное богатство, но и одно из важнейших экономических преимуществ России. Кроме того, российский лес является экологическим щитом как для нашей страны, так и для всей планеты, - отметил губернатор.

О том, что по развитию лесной отрасли край движется в верном направлении, свидетельствует наличие в регионе 350 профильных действующих предприятий, из которых два находятся в списке системообразующих на федеральном уровне, а еще девять - на уровне региона. Четыре крупных центра на территории края заняты деревообработкой. Все это позволило пополнить краевой бюджет на 1,6 миллиарда рублей с начала 2022 года.

На сегодняшний день край занимает лидирующую позицию на Дальнем Востоке и стоит в пятерке лучших по всей стране по объему воспроизводства лесов. Ежегодно под эту деятельность отводится более 60 тысяч гектаров. Но, как заявил губернатор, краю есть куда расти.

- Необходимо сделать все, чтобы сохранить наше природное богатство для будущих поколений. Поэтому к 2030 году нам предстоит удвоить количество выращиваемых саженцев для восстановительных работ и выйти на показатель в 27 миллионов штук ежегодно. Для этого уже строятся новые теплицы, увеличивается семенной фонд.

Лучшие представители лесной отрасли получили грамоты из рук губернатора

Лучшие представители лесной отрасли получили грамоты из рук губернатора

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Глава региона напомнил о напряженной борьбе с пожарами, которая велась в этом году, но благодаря слаженным действиям ситуацию удалось взять под контроль, и сегодня все пожары потушены. Для дальнейшего обеспечения пожарной безопасности край приобрел еще 10 единиц спецтехники - четыре седельных тягача, четыре полуприцепа и два вездехода. Оборудование обошлось в 48 миллионов рублей, которые были предоставлены из федерального бюджета.

В завершение Михаил Дегтярев подчеркнул, что главный ресурс для развития - это люди.

- Реализация всех поставленных задач невозможна без самоотверженных и увлеченных людей. Сейчас здесь занято 15 тысяч настоящих профессионалов своего дела. Уверен, благодаря именно вам - тем, кто предан своему делу и болеет за него всей душой, - лесная отрасль будет развиваться, а все намеченное будет выполнено!

Интересное