Прогноз в Хабаровском крае неутешителен: грядут холода, доставайте теплую одежду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Радоваться комфортной погоде осталось недолго - погода в Хабаровском крае готовит неприятный сюрприз. Несколько дней отделяют регион от первых заморозков и резкого снижения температуры воздуха. Прогноз в Хабаровском крае неутешителен: грядут холода, доставайте теплую одежду.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ 17-18 СЕНТЯБРЯ

Регион снова накроют дожди. Погода обрушит сильные осадки в субботу вечером, 17 сентября. Заливать край будет до самого дня воскресенья. Особенно достанется южным районам региона.

Усилится и ветер: синоптики говорят о 9-14 метрах в секунду. Температура воздуха будет еще не сильно низкой. Ночью столбики термометров покажут +9 +14 градусов, днем - до +17 +22 градусов.

На севере региона будет холоднее. Температура воздуха ночью здесь будет в пределах +4 +9 градусов. Днем ожидается +14 +19 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ 17-18 СЕНТЯБРЯ

Прогноз в Хабаровске тоже не совсем благоприятный. С вечера субботы в городе зарядит умеренный дождь, который закончится лишь днем в воскресенье.

Ветер ожидается северо-восточный с переходом на юго-западный, 8-13 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +11 +13 градусов, днем воздух прогреется до +19 +20 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ 19-23 СЕНТЯБРЯ

Тут прогноз погоды в Хабаровском крае совсем не радует. Начиная с понедельника, 19 сентября, ожидается резкое понижение температуры воздуха на восемь-десять градусов. В среднем по региону ночью столбики термометров покажут +2 +7, днем - около +5 +12 градусов.

В южных и центральных районах края ударят заморозки. Температура воздуха опустится до 0-3 градусов ночью. Днем будет все не так плохо - до +8 +13 градусов.

- На севере с выходом циклона в Охотское море ожидаются осадки смешанного характера, как мокрый снег, местами сильные. Мы ожидаем усиление ветра на побережье до 30-35 метров в секунду, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометеоцентра.

Во второй половине недели погода будет неустойчивой. Ожидаются осадки на севере региона, температура воздуха здесь будет в районе +5 +10 градусов днем. На юге дождей не предвидится. Воздух прогреется до +13 +18 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ 19-23 СЕНТЯБРЯ

В Хабаровске погода начнет портиться с понедельника. Точнее, в ночь на 19 сентября на город обрушится дождь, который прекратится лишь днем. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, а дневные температуры понизятся до +11 +13 градусов.

Холодно будет и во вторник, 20 сентября. Ночью ожидается +1 +3 градуса, днем - в пределах +11 +13 градусов. В окрестностях Хабаровска возможны заморозки.

Прогноза в Хабаровске на вторую половину недели более позитивный. Главное, что существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет в районе +4 +8 градусов, днем - около +13 +17 градусов.

Прогноз еще будет уточняться.