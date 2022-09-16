Переодевался в женщину и воровал телевизоры: в Хабаровске осудили домушника в парике, который обкрадывал съемные квартиры

Мужчина принимал меры конспирации и переодевался в женщину Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Суд в Хабаровске поставил точку в резонансном деле о кражах из съемных квартир. Оно не получило бы столь широкой огласки, если бы не образы, в которых домушник приходил на дело. Мужчина принимал меры конспирации и переодевался в женщину. Он надеялся, что его не найдут.

На видео с домофонной камеры высокая брюнетка идет по заснеженной улице Хабаровска. На ней стильный синий пуховик на запах, подчеркивающий худобу, на лице - маска. Но что-то в этой девушке не так. Походка странновата, а голос нетипично грубый, похожий на мужской.

Брюнеткой прикидывался 33-летний Игорь (имя изменено - прим. ред.). В таком необычном образе мужчина обкрадывал квартиры в Индустриальном районе Хабаровска. Он арендовал жилье на сутки бесконтактным способом и получал электронный ключ.

После того как срок аренды квартиры истекал, Игорь выжидал несколько дней и возвращался вновь. Из-за сбоя электронный ключ был действителен. Целью мужчины были плазменные телевизоры. Таким образом хабаровчанин обчистил три квартиры, общий ущерб - около 100 тысяч рублей. Хотя саму технику Игорь продал на рынке за 30 тысяч рублей.

Горе-конспиратора поймали, уголовное дело было заведено по статье «Кража». Оказалось, что ранее Игорь привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. Всю ворованную технику нашли и вернули владельцам.

- Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде четырех лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

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