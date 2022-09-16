Экстренный пациент: грудного ребенка с редкой болезнью доставили спецбортом из Магадана в Питер

16 сентября малышке проведут экстренную операцию Фото: Артем КИЛЬКИН

В Магадане у новорожденной девочки обнаружили редкое врожденное заболевание - расщепление позвоночника. Это один из серьезнейших пороков нервной трубки плода. Болезнь крайне опасная. Если ничего не сделать, ребенок может погибнуть. В больницах областного центра нет специалистов и оборудования, чтобы помочь грудничку. Поэтому было принято решение экстренно доставить малышку в клинику Педиатрического университета Санкт-Петербурга (СПбГПМУ - прим. ред.).

СУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕ

Главный неонатолог Минздрава России прибыл в Магаданскую область в рамках рабочей поездки. Он изучил самые сложные клинические случаи редкой болезни и сообщил, что девочке нужна срочная помощь с применением высокотехнологичного оборудования. После его заключения ректор петербургского Педиатрического университета Дмитрий Иванов принял решение взяться за лечение ребенка.

Вопрос о перевозке малышки решился буквально сразу. 15 сентября ее перевезли спецбортом из Магадана в Питер. Она хорошо перенесла перелет и может дышать самостоятельно. Сейчас девочка находится под наблюдением лучших специалистов культурной столицы.

ГРЯДУЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

У новорожденной обнаружили самую тяжелую форму расщепления позвоночника - миеломенингоцеле. У пациентов с этим заболеванием происходит «выпячивание» тканей спинного мозга из-за дефекта кости. При таком диагнозе детям выполняют срочную операцию в самые короткие сроки. Малышку из Магадана прооперируют уже сегодня, 16 сентября.

- Ребенок в тяжелом состоянии. Мы наблюдаем дефект позвоночника больших размеров с подтеканием спинномозговой жидкости. Нужно закрыть отверстие и сформировать нервную трубку. Девочку будет оперировать нейрохирург Иван Николаевич Усенко, - рассказал Назар Зеленин, завотделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра клиники СПбГПМУ.

Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Сейчас они делают все для того, чтобы спасти жизнь малышки.

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