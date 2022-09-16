Михаил Дегтярев: Паромы Амурского судостроительного завода будут полезны в Черном и Каспийском морях

Михаил Дегтярев на ВЭФ-2022 во Владивостоке Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровск последовательно идет к тому, чтобы стать городом-миллионником. И это не просто амбициозные мечты, а слова, озвученные губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который идет к этой цели и знает, что нужно делать для ее достижения.

Одним из пунктов долгосрочной стратегии была успешная работа на прошедшем ВЭФ-2022, где Хабаровскому краю удалось добиться достойных результатов для благополучия не только краевой столицы, но и всего региона.

- Знаковых соглашений по итогам ВЭФ у нас шесть: со «Сбербанком», банком ВТБ, корпорацией «Туризм.РФ», совместное с «Газпромбанком» и портом Эльга. Важный документ также подписан с министерством транспорта РФ, ОАО «РЖД» и ООО «ФинИнвест». Еще один - с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Потенциальный объем инвестиций в рамках наших достигнутых договоренностей оцениваем в 180 миллиардов рублей, - рассказал Михаил Дегтярев.

Регион готовится стать колоссально важным для страны с точки зрения экономики. Так, край делает все, чтобы претендовать на звание флагмана отечественного авиастроения. Определенная работа в этом направлении также была проведена в ходе ВЭФ, где глава региона встретился с генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут» Андреем Богинским.

- Обсуждали готовность производства полностью импортозамещенного лайнера Superjet New. Завод в Комсомольске-на-Амуре готов собирать в год от 20 до 30 машин, и сейчас ждем только двигатели. Кроме того, принято решение по реализации проекта самолета «Байкал». Специально для этого были расширены границы территории опережающего развития «Комсомольск» - подобран земельный участок и определены объекты инфраструктуры. Новый авиастроительный завод будет готов в 2024 году.

Свой промышленный потенциал Хабаровский край планирует продемонстрировать и в производстве водных видов транспорта. Судостроительные заводы уже интенсивно трудятся в интересах страны. Большая линейка военных судов размещена в регионе по решению президента России Владимира Путина.

- Амурский судостроительный завод достоин того, чтобы пустить в производство морские паромы, эксплуатация которых возможна в Черном и Каспийском морях. На Хабаровском судостроительном заводе завершается строительство двух краболовов, реализуемых при поддержке государственной программы «Квоты под киль». На воду уже спущены суда «Омолон» и «Кидон». Проект понятный и удобный, поэтому мы рассчитываем на размещение у нас дополнительных заказов в рамках нового аукциона.

Геополитическая обстановка стала причиной того, что Хабаровский край рассматривается в качестве транспортно-логистического хаба, с помощью которого страна сможет продолжать поддерживать экономические отношения со странами Азии.

Для развития транспортно-логистических связей делегация Хабаровского края заключила соглашение с «ООО «ФинИнвест», РЖД и министерством транспорта РФ, по условиям которого в районе станции Хабаровск-2 появится транспортно-логистический центр «Хабаровский».

- Центр мощностью до 300 тысяч контейнеров в год будет завязан на железную дорогу и на автомобильную инфраструктуру Большого Уссурийского острова. Это большая логистическая база, где будут собираться грузы с юга Приморья, и где смогут обработать свой груз портовики из порта Ванино и Советской Гавани.