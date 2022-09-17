«Партой героя» увековечили память погибшего сына заместителя председателя правительства ЕАО

Парта установлена в школе поселка Смидович Фото: скриншот https://t.me/kostuyk

Щкола поселка Смидович в ЕАО решила сохранить в памяти воспоминания о бывшем ученике Андрее Ковтуне, погибшем месяц назад во время боевых действий на Украине, с помощью специальной «Парты героя».

На открытие памятного объекта собрались ученики, а также преподаватели Андрея и неравнодушные жители.

- Андрей проявил себя активным, инициативным, отзывчивым учеником, который стремился участвовать в мероприятиях спортивно-оздоровительного, военно-патриотического направлений. Позитивное отношение к окружающему миру всегда было свойственно его душе. Потому неслучайно у юноши был большой круг друзей и знакомых, взаимоотношения с которыми он поддерживал всегда, - отметили члены преподавательского состава.

Подобные парты появляются и других образовательных учреждениях региона и страны. Цель инициативы – отдать дань памяти и уважения землякам, проявившим смелость и мужество во время боевых действий на Украине. Так, на следующей неделе «Парта героя» появится в поселке Теплоозерск, где учился еще один погибший на Украине житель ЕАО – ефрейтор Данил Плахин.

Мама Андрея Ковтуна, заместитель председателя правительства ЕАО, Мария Костюк выразила благодарность всем, кто внес вклад в организацию памятной инициативы и пришел выразить поддержку.

- Благодарю педагогов и учеников третьей школы поселка Смидович за искреннюю поддержку нашей семьи, веру в подвиг наших ребят, которые ценой своей жизни защищают нас с вами, уберегают этот хрупкий мир, спасают от ужасов войны, сражаются, как наши деды, за светлое небо будущих поколений нашей Родины, - обратилась Мария Костюк.

Сведения о гибели Андрея Ковтуна появились 18 августа. Андрей участвовал в боевых действиях в звании командира роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады.