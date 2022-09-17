«СКА-Нефтяник» - финалист Кубка России по хоккею с мячом

Уже завтра команде предстоит финальный матч за кубок России. Фото: https://t.me/nikitinkhv

Только пару дней назад хабаровский «Ска-Нефтяник» добыл путевку в полуфинал в матче с «Волгой», и вот уже в субботу более трех тысяч болельщиков собрались на арене «Ерофей», чтобы поддержать хабаровчан в борьбе за выход в финал.

В соперниках на этот раз была команда из Иркутска «Байкал-Энергия». Пропустив первыми, хозяева не посыпались, а, наоборот, взяли ход матча в свои клюшки и выдали ударный тайм, загрузив к перерыву четыре безответных мяча. Отдыхать команды ушли при счете 4:1. У хабаровчан дважды отличился Джусоев, еще по мячу на счету Каланчина и Маати.

Команда порадовала болельщиков атакующей игрой. Фото: https://t.me/nikitinkhv

Статистически, хоккеисты «СКА-Нефтяника» переигрывали соперника по всем показателям, что, возможно, слегка расслабило игроков при выходе на второй тайм. Спустя 10 минут «Байкал» подобрался уже на расстояние одного забитого мяча, и здесь важно было полностью не отдать инициативу в руки иркутским спортсменам.

Хабаровчане продолжили регулярно создавать моменты и это принесло ожидаемый результат. Грановский, Каланчин, Иванов и Джусоев один за одним поразили ворота соперника, доведя счет забитых мячей до восьми, тогда как Иркутск смог ответить лишь одним голом. Итог – 8:4 и проход хабаровской команды в решающую стадию.

Хабаровчане забили вдвое больше мяче, чем их соперник. Фото: https://t.me/nikitinkhv

После матча главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Пашкин, подчеркнул, что уверенность в его команде не пошатнулась ни на секунду на протяжении всего матча.

- У нас был хороший первый тайм, где мы сделали себе фору в три мяча. Первые десять минут второго тайма были не лучшими, но у нас были хорошие моменты, поэтому никакой паники не было, и мы продолжали создавать моменты. Мы очень хотели выиграть и выложились настолько, насколько это было нужно, - рассказал Михаил Пашкин.

В финале Кубка России хабаровская команда сойдется красноярским «Енисеем», который в своем полуфинале прошел архангельский «Водник». Всех, желающих поддержать Хабаровск в финале, арена «Ерофей» ждет уже завтра, 18 сентября, в 15:45.