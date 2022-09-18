«Оторвались на славу»: как прошел фестиваль «Арсеньев LIVE» в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

Такого яркого, громкого и масштабного фестиваля Хабаровск не видел уже очень давно. В какой-то степени он переплюнул все проходившие ранее музыкальные фестивали. Площадь Ленина, на которой и проходило основное действие, была полностью забита людьми. А финальная 3D-проекция на здании правительства Хабаровского края стала невероятно эффектной точкой. При этом весь вечер субботы в Хабаровске шла морось, а местами и небольшой дождь. Но остановило ли это хабаровчан от грандиозной тусовки? Конечно, нет.

Напомним, фестиваль был приурочен к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

- Вся наша страна празднует эту великую дату. Владимир Клавдиевич Арсеньев всю свою жизнь посвятил нашему региону. Он сделал бессмертным свое имя и прославил Дальний Восток за пределами России. Как говорил Владимир Путин: «Дальневосточники – и прошлое поколение и нынешнее – это пионеры, первооткрыватели. Многое, что здесь происходит до сих пор – делается впервые». Это и про наш масштабный и красивый фестиваль «Арсеньев LIVE», - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Начался фестиваль с показа фильма «Дерсу Узала». Фильм был снят культовым японским режиссером Акирой Куросавой. Вечерняя музыкальная программа стартовала в 18:00 с выступления Дальневосточного академического симфонического оркестра, детского хора Музыкальной школы №1 и «Тополек», а также барабанного шоу JustBeat. Далее сцену заняла хабаровская группа BARLAMA, во время выступления которой под потолком кружились воздушные акробаты. Также выступили солистка Хабаровской краевой филармонии Рипсиме Сехлеян, скрипач-виртуоз Родион Петров и ансамбль «Сэнкурэ».

Хабаровчане смогли насладиться искусной игрой квартета виолончелистов Rastrelli Cello Quartet. А одним из самых главных подарков для хабаровчан стало выступление Александра Маршала.

- Суперский концерт. Александр общался с публикой, спел свои главные хиты и даже исполнил песню группы «Парк Горького». Я оторвалась на славу! – поделилась эмоциями с «КП» - Хабаровск» Александра, хабаровчанка.

Целый час Александр зажигал толпу. Под крики хабаровчан Маршал выступал с полной самоотдачей. «Белый пепел» кричали не жалея горла все зрители.

А популярный трек группы «Парк Горького» буквально по-новому прозвучал в исполнении знаменитого артиста. Люди танцевали на толпе и громко подпевали.

- Я вас всех крепко обнимаю! Я бы хотел, чтобы мы все дружно показали нашим пацанам, которые сейчас на передовой, что мы с ними душой и сердцем. Пацаны, мы с вами! – в завершении выступления сказал со сцены Александр Маршал.

Завершился фестиваль трехмерной видеопроекцией на здание правительства региона. За 15 минут хабаровчанам показали жизненный путь Арсеньева. Сопровождала музыка в исполнении симфонического оркестра, написанная специально для фестиваля «Арсеньев LIVE» и световое шоу.

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