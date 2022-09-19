Четыре девушки-подростка из Комсомольска едва не погибли, отправившись ночью за шаурмой

Машина с подростками перевернулась в Комсомольске Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Ночная вылазка едва не закончилась трагедией для четырех девушек-подростков из Комсомольска. Они хотели перекусить, а в итоге оказались внутри машины, лежащей на крыше, с совершенно незнакомыми пьяными мужчинами.

ГОЛОДНЫЕ И БЕССТРАШНЫЕ

Две 13-летние девушки вместе с подругами 15 и 16 лет решили отправиться посреди ночи за шаурмой. Они вышли из дома и побрели по темным улицам города в сторону ночного ларька с фаст-фудом. На часах было 2:40. Фонари не горели, было тихо и безлюдно.

Девушки успели пройти несколько сотен метров, когда к ним приблизилась «Тойота Кариб». Машина остановилась напротив несовершеннолетних. Боковое стекло опустилось, и девушки заметили нескольких мужчин в салоне. На вид они были изрядно подшофе. Один из парней предложил подвезти подростков до киоска с шаурмой. Немного подумав, девушки согласились и сели в машину к незнакомцам.

МАНЕВР С ПЕРЕВОРОТОМ

Компания забила «Тойоту» под завязку. Когда девушки уселись на заднее сиденье, и дверь закрылась, иномарка рванула с места. На дорогах было пусто, поэтому пьяный «Шумахер» набрал высокую скорость. В районе дома №93 на Комсомольском шоссе водитель не справился с управлением. При повороте автомобиль занесло, и он кубарем покатился на обочину.

ДТП произошло около трех ночи Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Грохот на улице разбудил местных жителей. Кто-то из очевидцев сообщил об аварии правоохранителям, которые быстро приехали на место ДТП.

- Травмы получил владелец машины, который в момент аварии сидел на пассажирском сиденье. Также пострадали три подростка: две 13-летние и девушка 15 лет, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор пропаганды управления ГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Травмы получили четыре человека Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Жизни подростков сейчас ничего не угрожает, но такое безрассудное поведение могло обернуться куда более трагическими последствиями. Непонятно, что делали несовершеннолетние одни ночью на улице, и куда смотрели родители. С обстоятельствами этого происшествия разберутся правоохранители.

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