Погода в Хабаровском крае перешла на осенний формат Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Погода в Хабаровском крае перешла на осенний формат. Моргнуть не успеем, как в регион придет зима. Ее приближение, судя по прогнозу в Хабаровском крае, уже не за горами - температуры воздуха на этой неделе местами обрушатся до отрицательных.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ 19-23 СЕНТЯБРЯ

- Хабаровский край будет в холодной воздушной массе, поэтому в ночь на вторник, 20 сентября, по югу региона ожидаются заморозки. Температура опустится до 0-3 градусов, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Юлия Зайцева, сотрудник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Север региона окажется во власти непогоды. В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах ожидаются осадки, местами - в виде мокрого снега. Ветер может усилиться до 30-35 метров в секунду.

После волны холода погода в Хабаровском крае улучшится. Воздух местами прогреется до +20 градусов. К концу недели на регион выйдет циклон и принесет с собой осадки.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Погода в Хабаровске также будет неустойчивой. Начало недели ожидается холодным - столбики термометров, по прогнозам синоптиков, вряд ли поднимутся выше +13 градусов.

Зато во второй половине недели воздух прогреется до +17 градусов. Существенных осадков не ожидается.