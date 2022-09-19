«Отдали бы людям, свиньи»: пакетами с тухлой кетой забросали берег озера в Комсомольске

Рыба томилась на солнце до невыносимого запаха. Фото: скриншот видео, предоставленного очевидцем

Рыболовный сезон в Хабаровском крае еще не окончен, поэтому некоторые любители спешат провести время на свежем воздухе и заняться любимым делом. Однако часто не обходится без тех, кто подходит к ловле рыбы с крайней жестокостью и без обдумывания дальнейших последствий. В редакцию «КП» - Хабаровск» прислали видео, демонстрирующее бессмысленность действий, которые не несут ничего, кроме вреда окружающей среде.

Так, в ужас и недоумение пришла компания людей, отправившихся на рыбалку на озеро Мылки неподалеку от въезда в Комсомольск-на-Амуре. Сначала их издалека встретил резкий неприятный запах, доносившийся от берегов водоема. Подобравшись поближе, очевидцы установили, что источником зловония стала рыба, которая протухала на солнце уже не первый час и, предположительно, не первый день.

Часть улова была расфасована в десятки плотных пакетов, в то время как неподалеку от берега было найдено еще одно скопление чешуйчатых, хаотично разбросанных по земле. Идея о рыбалке потеряла всякую атмосферу и романтику, когда вокруг кружили мухи, а берег был устелен бездыханными обитателями рек.

Очевидцы, приславшие видео, предполагают, что это дело рук браконьеров.

- Видео было снято 12 сентября. Приехали, хотели порыбачить и увидели такое. Вероятно, кто-то еще ночью выбросил, и уже к полудню все перетухло. А нам еще говорят, что рыбы нет, - рассказал «КП» - Хабаровск» очевидец, запечатлевший результат противозаконных действий.

По его словам, вся оставленная рыба оказалась кетой, предположительно, выпотрошенной для добычи икры. Автор видео оценил объем ущерба, нанесенного генофонду рыб Хабаровского края, примерно в 200 килограммов. На видео люди сетуют, что рыбу можно было хотя бы раздать людям, а не доводить ее до непотребного вида прямо у воды, но так далеко наперед предположительные браконьеры обычно не думают.