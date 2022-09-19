Никакой справедливости: из СИЗО выпустили водителя, который под наркотиками сбил 16-летнюю девочку

Ребенок до сих пор в больнице Фото: Иван МАКЕЕВ

В Еврейской автономной области прокуратура категорически не согласна с решением суда, который отпустил из СИЗО водителя-наркомана. Мужчина 11 августа сбил на дороге 16-летнюю девочку, и та по сей день находится в больнице.

ДТП произошло неподалеку от жилого дома. Вокруг было темно, ни одного фонаря. Школьница шла по улице и никак не ожидала, что в нее влетит машина. Была уверена, что в свете фар ее уж точно должны заметить. Прибывшие после произошедшего на место врачи диагностировали целый список серьезных травм: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом ключицы и открытый перелом бедра, огромное количество ушибов и ссадин. Ребенку теперь требуется долгое лечение и неясно, как еще все это аукнется в будущем.

Водителя, который под кайфом гонял по селу, задержали вскоре сотрудники полиции, и он был отправлен под стражу. Но внезапно его выпустили на свободу. А между тем мужчине грозит до семи лет колонии.

- Решение суда об освобождении человека, обвиняемого в причинении тяжкого вреда несовершеннолетней девочке с грубым игнорированием правил дорожного движения, не отвечает принципам справедливости, не соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного им преступного деяния, - заявили в прокуратуре региона.

Теперь должен состояться еще один суд, и прокуратура намерена вернуть мужчину под стражу.

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