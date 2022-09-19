Строительной сфере Хабаровского края нужны профессионалы

Новые производственно-образовательные кластеры будут появляться вплоть до конца 2025 года Фото: Правительство Хабаровского края

Уже запущенные в регионе многочисленные промышленные проекты и те, которым лишь предстоит войти в жизнь Хабаровского края, критически зависят от кадровой обеспеченности. И вместо того, чтобы делать ставку на завозных специалистов, власти Хабаровского края решили обратить свой взор на местные резервы, которые знают, что нужно региону и как ему можно было бы помочь, но в силу каких-то причин не горят желанием оставаться на Дальнем Востоке.

Но теперь губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ведет речь не о способах удержания квалифицированных кадров, а о создании условий, при которых местные жители смогут в полной мере самореализоваться в различных сферах, в том числе в профессиональной. Данная повестка и стала главной темой очередного заседания оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций.

- У нас талантливая и креативная молодежь. Мы должны выстроить работу таким образом, чтобы не закреплять и задерживать выпускников в крае, а формировать у молодых специалистов желание остаться в регионе, развивать его, - заявил Михаил Дегтярев.

В 45 ссузах и вузах региона на сегодня обучаются более 77 тысяч студентов, и задача правительства - задействовать максимальное количество выпускников в качестве будущих трудовых ресурсов, которые смогут быть полезны так же, как и опытные специалисты.

Для этого вводятся все новые меры поддержки, анонсируемые на федеральном уровне. Так, во время ВЭФ-2022 президент России Владимир Путин объявил, что на территории Дальнего Востока будут построены 10 тысяч квартир для аренды по сниженной цене. Кроме того, колледжи региона до 2030 года будут оборудованы 900 современными мастерскими, а до конца 2025 года планируется запуск 29 производственно-образовательных кластеров, которые поспособствуют развитию навыков потенциальных специалистов.

- Как раз производственно-образовательные кластеры мы активно развиваем на территории Хабаровского края. С этого года мы вошли в реализацию федерального проекта «Профессионалитет». Уже создали кластеры «Машиностроение», «Железнодорожный транспорт». На следующий год запускаем «Водный транспорт»: соглашение со всеми заинтересованными сторонами подписано в конце августа.

Губернатор действует максимально системно и методично, расшивая узкие места для достижения впечатляющих результатов. Одно из таких «узких мест» в строительной сфере - дефицит квалифицированных кадров в отрасли, где пустуют три тысячи вакансий. Решение проблемы видится в создании еще одного кластера «Строительство».

Соответствующую задачу по созданию кластера губернатор поручил заместителю председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгению Никонову, аргументируя важность задачи тем, что региону с растущим объемом инвестиций и предприятий, несомненно, понадобятся строители.

Евгений Никонов отметил, что профильное ведомство уже прорабатывает возможности реализации инициативы с министерством строительства Хабаровского края.