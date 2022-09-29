Краевая больница берет курс на развитие хабаровского здравоохранения

Анастасия Калита, заместитель главного врача по амбулаторно поликлинической работе Краевой клинической больницы №1 Фото: Сергей ПЯТКОВ

История краевой клинической больницы №1 в Хабаровске началась первого января 1898 года. За это время медицинское учреждения претерпело много изменений, в том числе тех, которые позволили улучшить материально-техническую базу больницы. Как рассказала в прямом эфире РАДИО КП заместитель главного врача по амбулаторно поликлинической работе Краевой клинической больницы №1 Анастасия Калита, в настоящее время больница - многопрофильное уникальное лечебное учреждение, аналогов которому в крае нет.

- В структуре больницы 53 подразделения, 43 из которых лечебно-диагностических. Плюс к этому имеются в составе консультативная поликлиника и диагностический центр. В структуре выделено семь отделений терапевтического профиля, которые представлены тоже широким спектром специальностей. Это и гастроэнтерология, неврология, гематология, ревматология, кардиология. И 13 отделений хирургического профиля. Из них два урологических, одно из которых планирует трансплантацию почки в ближайшее время. Также уникальное отделение нефрологии и диализа востребовано в крае. Отделение торакальной хирургии, аналогов нет в регионе. В больнице развернуты 750 коек, что позволяет ежегодно проходить стационарное лечение 20 тысячам жителей, проводить более 10 тысяч оперативных вмешательств. Также более ста тысяч получают обследование и лечение в диагностической поликлинике. Но на этом останавливаться мы не собираемся. Дополнительно планируется открытие отделения колопроктологии и развитие этой службы на базе нашего учреждения. Соответственно, это будут дополнительные койки и объемы.

Как рассказала эксперт эфира, за последние два года материально-техническая база обновляется быстрыми темпами. Все это происходит благодаря государственной политике. Что касается молодых врачей, то в 2020 году было принято в учреждение 10 специалистов.

- В 2021 году к нам пришло уже 13 молодых специалистов, из них шесть врачей. Тенденция продолжается на сегодняшний момент. Что касается молодых кадров, мы их готовим с нуля. Сегодня по целевому договору обучается с первого по шестой курсы в ДВГМУ 20 человек, 10 ординаторов. Выпускники должны вернуться в учреждение и отработать минимум на пять лет. Сейчас есть кадровый дефицит, но он не настолько большой, как в первичной отрасли здравоохранения. Все-таки к нам приходят специалисты осознано. Студенты, обучаясь в институте, проходят обучение на базе нашего учреждения. Они, уже побывав у нас, погружаются в атмосферу, коллектив, и у них появляется желание работать именно в этом лечебном учреждении. Жесткого конкурса на поступление к нам на работу нет. Мы рады видеть новых сотрудников.