Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с Рождеством

Михаил Дегтярев поздравил с Рождеством жителей Хабаровского края Фото: Антон Шевченко

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей региона с Рождеством.

«Дорогие братья и сестры! Рождество Христово – один из самых важных христианских праздников. Он является символом всепобеждающей силы добра. Две тысячи лет спустя мы все так же с надеждой и замиранием сердца ждем первой звезды, появившейся на ночном небе – отблеска звезды Вифлеемской, возвестившей о том, что в мир пришел Спаситель.

Русская православная церковь учит нас тому, что только любовь к Богу и людям укрепляет нас в испытаниях, придает сил на свершение добрых дел. Жить по заповедям и ставить благо ближнего выше личного – это то, что во всегда отличало русский народ. Это было и есть основой нашей духовности. Отрадно, что даже в непростые времена мы снова проявляем наши лучшие качества.

Жители края помогают нашим защитникам, делясь теплом с теми, кто был вынужден покинуть родные стены. Знаю, что скоро все тревоги уйдут, а в душах людей воцарится спокойствие и мир. И пусть свет Рождества всегда будет с нами! Веры, надежды и любви! С Праздником!»

«КП» - Хабаровск» присоединяется к поздравлениям. Пусть в каждой семье царит мир и порядок, гармония и взаимопонимание!https://www.hab.kp.ru/daily/27449.3/4702422/

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