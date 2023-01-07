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Происшествия7 января 2023 2:55

Можно переломать руки и разбить голову: в опасные аттракционы превратились зимние горки в Хабаровске

Опасные зимние горки в Хабаровске проверит прокуратура
Александра ЯВИЩЕНКО
Безопасностью детей обеспокоены родители в Хабаровске Фото: @KomChtivo

Безопасностью детей обеспокоены родители в Хабаровске Фото: @KomChtivo

Фото: Социальные сети

Во всех районах Хабаровска в этом году обустроили зимние городки, чтобы жители краевой столицы могли весело провести время на свежем воздухе, не уезжая далеко от дома. Изюминкой таких площадок стали ледовые горки для детей. Они пользуются особой популярностью у юных жителей города.

Поначалу горки радовали хабаровчан, но спустя несколько дней стали объектом серьезных переживаний родителей. Жители города говорят, что за состоянием ледовых аттракционов никто не следит. Площадки перед горками, куда на скорости съезжают дети, превратились в глубокие ямы и стали опасными. Вместо снега здесь виднеется твердая плитка, ударившись или зацепившись за которую можно полететь кубарем и получить тяжелые травмы.

Глубокие ямы появились перед ледовыми горками @KomChtivo

Глубокие ямы появились перед ледовыми горками @KomChtivo

Фото: Социальные сети

Вопросом безопасности зимних горок заинтересовалась прокуратура Хабаровска. Внимание правоохранителей привлекли массовые публикации местных жителей, которые жалуются на ужасное состояние городков.

- Проводится проверка на основании информации о нарушении правил безопасности при организации детского досуга на зимних горках, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Правоохранители проверят состояние горок на площади имени Ленина и в парке «Динамо». На городки в этих локациях жалуются больше всего. Если факт нарушений подтвердится, будут приняты соответствующие меры реагирования.

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