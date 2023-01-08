Раз, два, три! Хабаровск, не гори: около 50 раз спасатели тушили жилые помещения Хабаровского края за семь дней нового года

Большая часть пожаров приходится на многоквартирные дома и домовладения Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Новогодние праздники – время безудержного веселья, которое случайно или по неосторожности часто приводит к материальному ущербу, а иногда и к более трагическим последствиям. Так, за первую неделю 2023 года на территории края зарегистрировано 95 возгораний, в результате которых два человека получили травмы, а еще двое погибли.

Почти половина из зафиксированных случаев пожаров пришлась на жилые помещения – многоквартирные дома и частные домовладения. Среди причин столь частых несчастных случаев можно выделить три основные.

- Самая распространенная - неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, из-за которого возникает больше половины всех возгораний в жилье. Еще треть случаев происходит вследствие нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Кроме того, в числе основных причин можно отметить нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Суровые местные зимы традиционно вынуждают чаще использовать электрооборудование и печное отопление, что повышает нагрузку на электросети. Несмотря на готовность пожарных спасателей к любой работе, жителям региона также следует самостоятельно заботиться о собственной безопасности, соблюдая определенные правила.

Стоит помнить, что поврежденные розетки и электроприборы не рекомендуются для пользования, по крайней мере, без присмотра. Ни один из электронагревательных приборов не должен быть включен, когда в помещении никого нет. Кроме того, никакие обогреватели не должны находиться в опасной близости с горючими материалами и воспламеняющимися жидкостями.

В период праздников алкоголь чаще всего оказывается гостем во многих квартирах, а люди в состоянии алкогольного опьянения чаще остальных становятся виновниками пожаров или их жертвами. В опасности в таких семьях находятся и дети, остающиеся без присмотра поэтому рекомендуется проводить беседы с несовершеннолетними на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС в качестве эффективного способа не проспать возгорание советуют использоваться в жилых помещениях пожарные извещатели, которые сообщат о потенциальной опасности даже при малейшем задымлении.