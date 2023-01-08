Михаил Дегтярев: Наши люди хотят жить в комфортных условиях

За последние два года удалось привести в порядок дороги в пяти населенных пунктах Нанайского района Фото: Правительство Хабаровского края

Рабочая встреча главы Нанайского района Николая Сафронова с главой всего Хабаровского края Михаилом Дегтяревым была посвящена подведению итогов социально-экономического развития в ушедшем году и дальнейшим перспективам района в 2023 году.

Михаил Дегтярев в самом начале отметил, что непростая текущая ситуация не помешала району демонстрировать рост по всем ключевым показателям. Так, суммарный оборот местных организация и предприятий 2022 года вырос на пять процентов по сравнению с 2021 годом и почти достиг 12 миллиардов рублей.

Кроме того, растет доля малого и среднего предпринимательства, а также набирают обороты крупные инвестиционные проекты - освоение Малмыжского золотомедного месторождения и дальнейшее строительство горно-обогатительного комбината Русской медной компании. Полная реализация проекта потребует, в общей сложности, 248 миллиардов рублей. В настоящее время на строительных площадках уже задействовано порядка полутора тысяч человек.

Как подчеркнул губернатор, инициативность и организационные навыки главы Нанайского района играют большую роль в стремительном развитии района.

- В своей должности вы находитесь первый срок, но уже завоевали авторитет среди людей и депутатского корпуса. На уровне регионального правительства вы активно отстаиваете интересы своих жителей, участвуете практически по всех краевых программах и национальных проектах. Результаты этой работы налицо, - обратился губернатор к Николаю Сафронову.

Заметные результаты были достигнуты и в области популяризации здорового образа жизни. Так, в прошлом году в Троицком появились современные теннисные корты, которые уже успел опробовать лично губернатор края.

- В прошлом году мы наконец-то этот объект закончили и сыграли в большой теннис с местными детьми. Мальчишкам, девчонкам и особенно тренеру мои наилучшие пожелания. Эти ребята – будущие победители и наша надежда, - заявил Михаил Дегтярев.

Молодое поколение должно развиваться не только телом, но и головой, поэтому на территории района ведется работа по развитию образования. В частности, в эксплуатацию была введена школа в селе Найхин, готовая принимать 300 учеников. Более того, район принимает активное участие в реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», направленной на проведение капитальных ремонтов учебных заведений.

Стороны в ходе встречи успели обсудить еще немало вопросов, касающихся организации инфраструктуры. Не обошли вниманием вопрос ремонта сельских дорог, где Нанайский район не стоит на месте. В последние два года муниципалитет получил 19 миллионов рублей, благодаря которым удалось привести в порядок объекты в Найхине, Синде, Верхней Маноме, Иннокентьевке. Глава региона отметил ударные темпы, набранные в данном направлении.

- До 2020 года, на протяжении длительного времени, деньги сюда фактически не вкладывались. Но сейчас показатели хорошие. И это наша с вами общая заслуга. Важно продолжать. Нельзя бросать селян – это наши люди, и они хотят жить в комфортных условиях! – подчеркнул Михаил Дегтярев.