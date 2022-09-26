К отопительному сезону готовы

В Хабаровских тепловых сетях (ХТС), структурном подразделении Дальневосточной генерирующей компании, к нему готовы: основная часть работ по ремонту, реконструкции и расширению теплосетей уже завершена.

Улица Промышленная, 4

ОСТАЛАСЬ РАЗМЕТКА

Начальник отдела подготовки и проведения ремонтов СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» Антон Чупов показывает журналистам самый масштабный и сложный участок этого года - ТМ-32 на улицах Синельникова (от Карла Маркса до Ленинградской) и Ким Ю Чена (от Ленинградской до Некрасова). На участке от Карла Маркса, 69 до Синельникова, 15 А проходил капитальный ремонт тепловой сети диаметром 700 миллиметров, а на участке от Синельникова, 15 А до Ким Ю Чена, 79 - работы по техническому перевооружению тепломагистрали 600 миллиметров. Буквально месяц назад здесь зияли котлованы, в которых кипела работа: специалисты ХТС и компании-подрядчика меняли старые проржавевшие трубы на новые и современные. Сейчас место не узнать: ограждения убраны, по новому гладкому асфальту, уложенному МУП «Дорремстрой», приятно проехать.

- На данный момент полностью завершены работы по монтажу трубопровода, на 95% выполнено благоустройство, идет подготовка к нанесению разметки, - уточняет спикер. - Работы проводились в штатном режиме, каких-то трудностей в техническом плане мы не встретили, кроме, разве что, сложности в организации движения. Пришлось постараться, чтобы равномерно распределить транспортные потоки, договориться со специалистами троллейбусной сети (контактная сеть троллейбуса проходит прямо над предназначенным под перекладку участком - прим. ред.), доставить минимум трудностей жителям и организациям в зоне производства работ.

Участок на Синельникова в последний раз ремонтировался более 20 лет назад. Новый ремонт требовался, потому что специалисты фиксировали здесь ежегодно по три-четыре повреждения, из-за обводненности появилась внешняя коррозия, постоянно образовывались свищи. Протоколом техсовещания ХТС было принято вывести ненадежную магистраль в ремонт - входить с такой трубой в отопительный сезон было бы рискованно.

Подрядные организации, по словам Антона Чупова, работали здесь согласно графикам производственных работ. Небольшие отставания на этапах возникали, но подрядчики на это вовремя реагировали, усиливались персоналом, и срывов графика не происходило. Полноценные работы здесь начались с 1 июня, сразу после Дня города, и завершились 15 сентября. Общие капитальные вложения ДГК на этом участке ТМ-32, обслуживающей Центральный и часть Железнодорожного района, составили порядка 100 миллионов рублей.

Чтобы следующая перекладка не потребовалась как можно дольше, на Синельникова и Ким Ю Чена сетевики применили предызолированный трубопровод. Это стальная труба, которая покрывается тепловой изоляцией из пенополиуретана и защищается полиэтиленовой оболочкой в заводских условиях. Такая труба монтируется быстрее обычной и должна, согласно гарантии завода-изготовителя, прослужить 30 лет.

99% ГОТОВНОСТИ

В целом по итогам ремонтной кампании Хабаровских тепловых сетей в городе отремонтировано 7,5 километра тепловых сетей диаметром от 500 до 1000 миллиметров, часть - с увеличением диаметра для возможности подключения новых потребителей. Еще на пять километров восстановлена изоляция. На финансирование всех работ Дальневосточная генерирующая компания направила порядка 500 миллионов рублей. Степень готовности к осенне-зимнему периоду в Хабаровских тепловых сетях оценивают в 99%.

На большей части теплотрассы на Промышленной уже уложена новая изоляция

На участке тепломагистрали №31 на улице Промышленной идет завершающая стадия работ по перекладке с увеличением диаметра. Пока в одном конце участка подрядная организация ООО «Энкор» выполняет последние сварочные работы, в другом на трубы уже «надели» теплоизоляцию, восстанавливается нарушенное благоустройство.

- На этом участке у нас появилось много новых потребителей, по гидравлике мы были «в яме»: не хватало перепада, время требовало модернизации, - рассказывает Антон Чупов. - Увеличение магистрали, начатое несколько лет назад, почувствовали все: и мы, и горожане, и представители муниципальных теплосетей, у которых улучшились параметры.

На тепломагистрали №25 (ТМ-25), расположенной на улице Орджоникидзе в районе стадиона «Нефтяник», также ведутся работы по восстановлению нарушенного благоустройства - трубопроводы «в металле» уже собраны. На участке перекладки ТМ «Горьковская» на улице Аэродромной есть небольшая сдвижка по срокам готовности, но сейчас, с окончанием работ на других участках, появилась возможность нагнать ее ударными темпами и успеть к началу отопительного сезона. Укладка труб идет со скоростью 60 метров в день! Такой высокий темп стал возможен в том числе и благодаря использованию предызолированной трубы, которую здесь решили выбрать из-за регулярных подтоплений от смежных организаций и проблем с коррозией.

ПЛАНИРУЕМ 2023-Й

- Планы по ремонтной кампании на будущий год в ХТС уже сформированы, - рассказывает Антон Чупов. - Финансирование остается примерно на том же уровне. Собираемся продолжать Ким Ю Чена дальше, от Некрасова. Еще один запланированный участок - ТМ-25, район улиц Запарина - Советская. В этом году там уже велись работы, в следующем пойдем в сторону улиц Лизы Чайкиной и Брестской. Хотелось бы использовать хорошо зарекомендовавшие себя предызолированные трубы, но уже в этом году они сильно подорожали, и получится ли их закупить в следующем - пока неизвестно. Финансирование, увы, ограничивает инженерную мысль Хабаровских тепловых сетей, не всегда получается сделать так, как хотелось бы.

В южной части Хабаровска ремонт ждет ТМ-17 в районе улицы Фурманова. На улице Карла Маркса, в районе ТЦ «Стрелка», на тепломагистрали №31 будет производиться реконструкция трубопровода диаметром 1000 миллиметров.

На двух участках теплосетей Хабаровска запланировано увеличение диаметра для присоединения новых потребителей. 32-я магистраль в районе улиц Шелеста - Больничная расширится с 800 до 1000 миллиметров. На этой тепломагистрали ждут присоединения порядка 40 новых потребителей, из крупных - строящийся жилой комплекс на Батарейной. Второй будущий объект ХТС расположен в районе ТЦ «Южный парк» на улице Кутузова в Южном микрорайоне. Потребность в увеличении диаметра трубопровода с 700 до 1000 миллиметров возникла из-за начатого в том районе строительства нового спортивного объекта, который нужно будет в ближайшем будущем обеспечить теплом.

Татьяна СЕРЕБРЕННИКОВА