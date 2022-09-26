Хабаровскому краю нужны легенды и свое кино: как прошла сессия «Нераскрытый Дальний Восток»

Сессия прошла в рамках Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Министерства туризма всех регионов Дальнего Востока трудятся над привлекательностью субъекта, что позволит обеспечить стабильно растущий туристический поток. В такой работе весьма полезным будет заручиться поддержкой известных на всю страну блогеров и профессиональных путешественников, которые способны дать компетентное мнение со стороны, указать на сильные и слабые стороны в действиях по увеличению узнаваемости территории.

С этой целью в ходе Всероссийского туристического форума в Хабаровске прошла сессия «Нераскрытый Дальний Восток: новые перспективы», где люди, хорошо знакомые как с путешествиями, так и с медиапространством, делились своими соображениями о том, как преподносить Дальний Восток потенциальному туристу.

Главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников начал встречу с напоминания о том, что сейчас свои путешествия на Дальний Восток может монетизировать любой желающий. Такая возможность появилась благодаря всероссийскому конкурсу «Дальний Восток. Земля Приключений», старт которому был дан в начале сентября на Восточном экономическом форуме.

Участники сессии смотрят видеоролик о Дальнем Востоке Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

По условиям конкурса, необходимо снять видеоролик о своем опыте путешествия на Дальний Восток. В числе членов жюри - сплошь люди, которые имеют колоссальный опыт в путешествиях. Достаточно сказать, что председателем жюри является не нуждающийся в представлении Федор Конюхов. Призовой фонд конкурса - три миллиона рублей.

- Когда нужно что-то продвинуть, то на первый план выходит эмоция. Именно эмоция станет основным критерием при оценивании конкурсантов. Не так важна информация, как важно то, насколько круто ты проживаешь этот опыт, насколько ты можешь зажечь других людей и вдохновить их на подобное путешествие, - отметил Николай Табашников.

Что касается непосредственно привлечения туристов, то Николай Табашников подчеркнул, что потребитель едет в путешествие за эмоциями и легендой, которая была успешно ему продана. Поэтому появление такого бренда, как китолет, было положительно отмечено участниками сессии, но правительству и представителям туристической отрасли необходимо продолжать креативить.

Пример эффективной легенды привел экстремальный путешественник и арктический видеоблогер Богдан Булычев:

Слева направо: Сергей Стиллавин, Богдан Булычев, Ирина Полежаева Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- В Мурманске есть купольные отели. Когда мы с женой хотели арендовать там номер, нам сказали, что все занято уже на три месяца вперед. Причина в легенде, придуманной для продвижения, о том, что ребенок, зачатый под мурманским Северным сиянием, с большой долей вероятности родится мальчиком, который проживет счастливую жизнь. Такие вещи заставляют многих ехать куда угодно.

Говоря о Хабаровском крае, необходимо делать упор на популяризацию собственных достопримечательностей, которые способны поражать красотой, но не так широко известны даже среди местного населения.

Блогер Александр Еликов Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Бренд Хабаровского края - китолет - правильный, но Шантары сегодня не могут стать местом для массового туризма. Край позиционирует себя родиной китов и самолетов, но просто посмотреть на самолеты вряд ли захотят многие. В то же время в Хабаровском крае есть абсолютно доступные вещи, о которых никто не знает. Взять хотя бы Амурские столбы, которые из всех столбов по России являются самыми доступными. Каждая их каменная статуя имеет свои имя, историю и легенду. О таких вещах нужно говорить и делать их мечтой для всех, - рассказал Александр Еликов, блогер.

Известный радиоведущий Сергей Стиллавин, впервые посетивший Хабаровский край, рассказал, что, в сравнении со многими регионами России, у него не было вообще никакого представления о крае. Поэтому для возникновения четкого и понятного образа в сознании людей, по его мнению, должна быть проделана комплексная работа, затрагивающая сферы медиа, кулинарии и архитектуры.

Сергей Стиллавин делится мыслями об образе Хабаровского края Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Говоря о массовом туризме, у города должна быть история. При помощи властей и строителей можно создать какой-нибудь уникальный квартал, передающий историю, но соответствующий времени. Что касается гастрономических особенностей, то с помощью признанных опытных поваров можно разработать систематизированную местную кухню с местным колоритом, чтобы людям хотелось отведать кухню именно Хабаровского края. Кроме того, массовому туристу нужен медийный проект. В сознании обывателей необходимо закрепить образ региона. На примере Калининграда, где в одно время были созданы комфортные условия для съемки фильмов и сериалов, и теперь даже те, кто всегда сидят у телевизора, имеют какое-то представление об этом месте, - предложил свои идеи Сергей Стиллавин.

Все предложения, озвученные в ходе сессии, будут приняты во внимание и, возможно, взяты на вооружение министерством туризма Хабаровского края.